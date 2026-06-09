都大何文田新校舍动工 料2031学年启用

为增加教学空间，都会大学在何文田兴建楼高19层的新校舍大楼，政务司司长陈国基今日（9日）主礼动土典礼。新大楼定位为「社区健康枢纽」，将成为推展社区健康教育与服务的重要平台，预计2031/32学年陆续启用。校长林群声指，新校舍将巩固都大的教研实力。

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新大楼在何文田常盛街与佛光街交界斜坡用地，陈国基在动土典礼致辞指，都大已确立清晰、具优势的定位，提供职业专才教育，呼应国家「十五五」规划中促进教育、科技、人才一体化的发展方向，期望新校舍让更多学生接受优质应用教育。校董会主席黄天祥指，新校舍大楼将为师生提供先进教研设施，构建更理想的研究及学习环境，学生将在大楼建筑工程研究真实的建造工程数据，凸显都大作为应用科学大学的特色与优势。

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新大楼由著名建筑师严迅奇担任建筑顾问，占地约3530平方米，总楼面面积达31770平方米，可容纳最多3200名学生，林群声提到大楼以「社区健康枢纽」为定位，内设向社区提供健康服务的综合健康中心，亦设跨学科研究中心、容纳约600人的多用途演艺厅、多媒体演讲厅与教室、图书馆等设施。其中两座行人天桥将开放予公众使用，预计于2031/32学年起陆续启用。

林群声：研进驻北都

另外，林群声日前在校内通讯撰文，提到北都大学城发展，指校董会正审视必要性及可行性，就最切合策略发展需要的规模与定位，展开深入讨论，校方将详细评估空间需求、学生人数预测，并考虑财务承担能力，以最妥善方式推进计划。他认为发展北都大学城项目，须以多项条件为前提，包括增加设施的必要性、具备与国际知名院校建立合作的潜力、存在可持续发展的校企或产学合作模式等，强调校方会审慎及周全考量所有因素。

本报记者

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