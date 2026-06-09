长沙湾天主教英文中学「黄雨」户外晨跑 家长质疑罔顾安全 校方：雨势不大已减圈数 未收不适或受伤报告

近日天气持续不稳定，在学界体育比赛表现标青的长沙湾天主教英文中学，上月在黄色暴雨警告生效期间，安排中一生户外晨跑，有家长称有学生因此感染肺炎，质疑校方罔顾学生健康与安全。校方在调查报告指，当日雨势不大，已缩减跑步圈数，事后未收到学生不适或受伤报告。教育局确认校方未在恶劣天气下强行进行户外活动，已提醒校方遵照安全措施及指引。

家长称有学生确诊肺炎

雷雄德强调，教师在活动前应考虑学生的运动能力和健康状况。 资料图片

本报接获该校中一生家长投诉，指校方上月21日早上「黄雨」生效期间，要求全班学生「在毫无遮挡的户外开放式操场进行晨跑」，学生上班主任课全身湿透，班主任其后安排他们到实验室，以风筒吹干身体及衣物。家长质疑校方罔顾学生健康与安全，「在恶劣天气下强行跑步，极易引致学生滑倒受伤；全体学生在课前全身湿透，在冷气课室内极易着凉感冒，严重威胁学生健康」。天文台在事发当日上午5时15分改发黄色暴雨警告，直至9时半取消，雷暴警告在当时亦生效。

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办学团体天主教香港教区属下的天主教教育事务处上月底接获投诉，校监陈锦添在上周五提交调查报告指，事发当天仅间中有微雨，亦没有雷暴，「远未及暴雨倾盆之程度」，校方按现场实际天气状况判断如常进行，但考虑到天气不稳，已缩减跑步圈数，并预留时间供学生整理仪容及更换衣物，事后未接获学生身体不适或受伤的报告；他强调如遇暴雨或雷暴，校方必定把晨跑改为室内体能训练或取消。

然而，投诉家长不满校方说法，指有学生事后严重发烧及确诊肺炎，认为雷暴警告生效时，学校应立即停止所有开放式户外体育活动。翻查教育局《户外活动指引》，如雷暴警告在活动前发出，教师或导师「应视乎活动性质及内容、举行地点等」决定是否延期或取消。《学校体育学习领域安全指引》亦列明「越野和路上赛跑」，应留意相关天气资讯与警示作判断。两者并无订明「黄雨」期间要取消户外活动。

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教局确认校方专业判断

晨跑是该校持续数十年的传统，教育大学健康与体育学系高级讲师雷雄德相信，校方能决定当时天气是否适合，但老师应考虑学生的运动能力和健康状况，「不同学生的体质也会有差异，例如是校队代表时应没问题」。下雨导致气温下降，可能会影响免疫系统运作而致病，他建议跑手应准备适合装备，注意保暖及避免路滑。至于「黄雨」及雷暴警告，他认为有一定地区性，下雨不代表要停止户外活动；而雷暴受云层及风向影响，地势较低或附近有高建筑物的位置，相对较安全。

教育局回应指，接获投诉后已即时联络校方跟进，要求提交书面报告，知悉活动并非强制性质，学生缺席不会受惩处，当日校方已根据实际天气状况作专业判断，并无于恶劣天气下强行进行户外活动。当局理解家长关心子女进行学习活动时的安全，已促请校方与家长加强沟通，并提醒学校必须遵照相关的安全措施及指引，持续检视校本政策及恶劣天气下的应变机制。

记者 欧文瀚

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