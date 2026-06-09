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梁𨱇琚分校利用AI数据 发掘学生潜能

教育新闻
更新时间：00:01 2026-06-09 HKT
发布时间：00:01 2026-06-09 HKT

人工智能（AI）在教育界应用日益普遍，天水围乐善堂梁𨱇琚学校（分校）新学年推出「强项为本潜能发展计划」，利用AI数据分析掌握学生特质，发掘学生强项及发展方向。校方将安排16位专责主任教师，为学生度身订造发展支援及培训。校长刘铁梅相信，计划可更有系统地帮助教师与家长发现学生优势，强调AI不能取代教师，分析数据后仍须教师核实。

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学校将通过「AI强项识别系统」整合学生学业表现、学习过程、教师回馈、电子学习数据等资料，利用AI把资讯转化为潜能雷达图、性格强项报告及24项性格特质。系统将生成专属建议，教师可依据报告，更针对性地提供个人看法。新系统有助整合学生成长资料，即使新学年班主任或科任教师有调动，仍可通过记录掌握学生特质。

培训老师任「成长同行者」

发展计划分为三阶段推展，首阶段集中数据采集及试行，先行为小一及部分小三生建立成长对照图，27/28学年逐步扩展至小二及部分小四生，并开始为新一届小一生收集数据，预计28/29学年支援全校各级。校方将培训16位主任级老师担任「成长同行者」，平均每人专责8名学生，按每名学生的潜能和特质，安排培训活动，并安排全校教师接受「身心语言程式学习」及「专业教练学习」培训，加强识别学生强项能力。校长刘铁梅相信，计划有助教师与家长发现学生优势，强调AI不能取代教师。

校方亦邀请家长在系统输入或上载照片，分享子女生活点滴。小一生家长赖太每月花3000元为儿子参加画画、钢琴等逾10项兴趣班，但儿子往往选择放弃，她期望系统有助提供数据，让她鼓励儿子。

延伸阅读：AI教学｜乐善堂梁𨱇琚学校（分校）家校合作正确应用AI 推AI家长工作坊 制作漫画提高趣味性

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本报记者

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