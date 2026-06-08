刘德容两特教生爸爸剖白：因不快经历转校而来
更新时间：07:45 2026-06-08 HKT
发布时间：07:45 2026-06-08 HKT
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部分在刘德容纪念小学就读的SEN学生，正因其他学校的不快经历转校而来。有家长坦言，转校自一间「关爱校园」，对方校长曾承诺「怎样的孩子都照顾到」，但儿子未读完一个学期便被「放弃」；有家长更被校方要求转读群育学校「学习规矩」，令他感到匪夷所思。
儿子变得愿意上学
小二学生家长李先生的儿子是不擅表达的特教生，在不安环境下容易闹情绪，他原安排儿子到标榜是「关爱校园」、自己母校升小，「当时校长还对我称：一定能应付好你儿子」，但上学首日儿子便已闹情绪，「SENCO（特教统筹主任）打电话说应付不了，训导主任也称全校没人处理到」。李先生指，其后校方采取抽离方式，他不堪儿子形同被「放弃」，遂安排转校。
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同是特教生家长的谢先生，儿子患有学习发展迟缓、过度活跃症等，在旧校就读往往被带到医疗室，校方其后更打算安排儿子到群育学校「学习规矩」，才回校上课，他直言做法匪夷所思，「我觉得去了就回不了头」。
两位爸爸异口同声称，儿子转校后情绪与返学意愿均有转变。李先生指儿子如今已能如常社交生活。谢先生亦称，校内老师们愿与家长沟通的氛围下，儿子每日愿意上学，「就算他不舒服要请假，仍说想要上学」。
记者 欧文瀚
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