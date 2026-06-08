升级并校｜刘德容家长冀并校不减特教支援 倡维持小班 续设「天使老师」

下学年获「派0班」的世界龙冈学校刘德容纪念小学，早前获准与同区小学合并。惟该校多名家长向本报反映，两校仍未敲定合并细节，担心有特殊教育需要子女缺乏支援。他们期望日后维持以小班形式上课，亦保持「天使老师」的教学助理安排，以个别支援特教生。合并后原校特教支授津贴恐被削减，家长们异口同声称，愿意让子女留守到最后一刻，以免一窝蜂离校，影响留校生的资源。

两校仍未敲定细节

刘德容纪念小学早前获批与同属屯门区的柏立基教育学院校友会何寿基学校合并，是今年8间与他校合并的学校之一。官方公布近两星期，家长透露仍未获告知方案详情。小一家长黄女士指，校方仅称何寿基学校大致了解家长需要，但迄今仍未有具体方案，不少特教生家长感到彷徨之余，亦担心合并后维持不到现有安排。她举例指，现时学校以1:5至1:7的师生比例，以分组形式授课，即使其他学校承诺为特教生设立小班教学，但担心如其他班级都是大班教学，易造成标签效应，「其他人会怎样看？」

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她续指，刘德容纪念小学设有名为「天使老师」的教学助理，在班上个别支援特教生，部分班级更设两名，连同双班主任，即一班共4名老师与教学助理。黄女士指做法可即时处理学生情绪，「如果这些老师能去合并学校，或其他学校都有这样好的老师，我们便安心了」。她强调，如特教生无法到适合的主流学校就读，「比去特殊学校更差」。

小一家长杨女士的儿子患有自闭症，她指儿子以往放学后会告诉自己当日开心和不开心的比例是多少，「如果返学连最基本的开心也没有了，还怎会有心去改变自己？」她翻查区内心仪学校的师资，发现最多仅半教师修读特殊教育文凭，远低于约8成的刘德容纪念小学，担心其他学校难以处理特教生的问题。

愿让子女留守保资源

儿子同是小一特教生的家长陈先生，期望两校合并能将现时的教学方式与共融气氛「原封不动」保留，并尽快邀请家长出席学校开放日或观课，「家长不是学校员工，而是最终用家，是否有责任说服家长合并对学生有益？谁会想子女突然转校？」他坦言家长角色被动，除了部署转校之外，「不知道还有甚么可以做」。

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按当局规定，合并学校的学生最多只能留在原校3年，而按特教生人数与支援层级计算的「学习支援津贴」，亦随之逐步减少。一众家长忧虑如果不少学生同时转校，随时影响留校特教生的资源，他们均打算让子女留守到最后，让特教生在原校得到妥善支援下，尽量完成学业。

教育局回应指，处理小学并校的过程中，学校有责任向家长交代过渡安排，做好家长解说及支援工作；当局为有需要的学生提供学位安排支援服务，亦协助学校落实各项安排；又强调学校规模扩大，以小组教学或个别支援的形式照顾不同需要的学生。

记者欧文瀚 梁子健

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