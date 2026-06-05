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中大修例首场交流会 出席者关注评议会被取代 校方称气氛好

教育新闻
更新时间：15:55 2026-06-05 HKT
发布时间：15:55 2026-06-05 HKT

中文大学校董会相隔3年再提出修订《中大条例》，今日（5日）举行两场交流会，供学生、教职员及校友参与。首场交流会有约50人参与，有出席者关注校友顾问委员会取代校友评议会会否变成间选，亦有人重提3年前副校长吴树培被解雇，询问校方增设解雇条件的原因。常务副校长潘慧贤指，交流会气氛良好，期待第二场会面。

延伸阅读：中大拟修例增罢免大学主管理由

改以校友会网络可真正发声

中大校董会首场交流会今早举行，参加的学生、教职员及校友需预先登记，进场时出示身分证明文件及二维码，约有50人参加。校方由常务副校长潘伟贤、副校长（教育）金国庆、协理副校长（学生体验）兼大学辅导长高永雄、大学秘书长黄陈慰冰代表，回答出席者问题。

据悉，多名出席者关注以校友顾问委员会取代校友评议会，有人质疑顾问委员会由校友组织提名属间接选举。校方解释，校友评议会成员有30万名，现实上无法开会，是一个「假象」，利用校友会网络选出代表，只要运作顺利，大家可以听到校友声音，变成真真正正发声。

称「好的因由」罢免高层过于笼统

有出席者则问校方为何增加罢免校长及副校长条件，并重提3年前副校长被解雇。校方回应时称，过去条文以「好的因由」作表述过于抽象笼统，但难以列出所有不适当行为，强调修改是为了保护持分者，其他院校亦有类似修改。

延伸阅读：议员倡中大修例 任命校长须3/4校董赞成

今次修例亦包括新增条文，禁止未经校董会同意使用大学名称。据了解，出席者问到校方会如何处理自发组织使用学校名称等。校方重申，条文是想保护学校持份者，防止商业机构等冒用大学名称，日后会在政策上表达得更清楚。

潘伟贤在会后表示，交流会气氛非常好，乐见应被关注的问题有所讨论，参与者提出不少意见，每人关注点不同，校方会在政策中更清晰处理。校方第二、三季整理分析意见后将向校董会汇报，预计2026/27年度进入立法阶段。

本报记者

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