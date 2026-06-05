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城大中亚访问结束 与两国签3合作备忘录

教育新闻
更新时间：15:47 2026-06-05 HKT
发布时间：15:47 2026-06-05 HKT

城市大学代表团一连四日的中亚访问行程结束，期间与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦合共签订3份合作备忘录，并与两国副部长级官员和顶尖学府代表会面，巩固在中亚地区的策略性合作基础。率团的校董会主席魏明德指，会积极响应并配合国家「一带一路」倡议，前瞻性地布局中亚发展，形容今次与乌兹别克斯坦顶尖技术学府缔结合作，为代表团再取得重要成果，亦是城大拓展中亚网络的另一重要里程碑。

延伸阅读：城大与哈萨克大学签合作备忘录 研开展AI高管培训课程

魏明德：配合「一带一路」倡议 前瞻布局中亚

代表团日前与乌兹别克斯坦高等教育、科学与创新部副部长Salomov Uktam Rahimovich会面，并与当地顶尖学府塔什干国立技术大学签署合作备忘录，展开科研合作和共同培育人才计划。该校创立于1929年，是当地历史最悠久、规模最大的顶尖工业技术高等学府之一，在中亚地区的工程与工业技术教育中享誉盛名。根据合作备忘录，两校将推动多元化合作项目，包括师生交流、联合指导硕士及博士研究生，以及开展联合科研项目并共同申请基金。

延伸阅读：城大校董会主席率团访剑桥大学探讨深化科研合作

与顶尖学府合作 加强教研交流

代表团亦到访当地「INNO 创新教育与生产科技园」（INNO TechnoPark），了解在先进制造、机械人技术、生物科技及初创孵化等创科领域的最新发展。

城大此行配合特首李家超率领的中亚代表团行程，发挥本港高教的独特优势，与「一带一路」沿线国家搭建创科与人才桥梁。期间出席两场由特区政府与贸易发展局共同主办的官方宴会，以庆祝本港与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦签署多份双边合作备忘录，促进双方在人才发展、创新科技和绿色发展等领域的联系。

本报记者
 

 

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