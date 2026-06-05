中大陈重娥获颁亚洲糖尿病教研最高荣誉「清野裕杰出领袖奖」

本港学者获国际肯定。中文大学香港糖尿病及肥胖症研究所所长、医学院内科及药物治疗学系教授陈重娥，获亚洲糖尿病研究协会颁发「清野裕杰出领袖奖」，成为本港首位获此殊荣的学者，表扬她在亚洲糖尿病领域的终身成就及卓越贡献。

延伸阅读：中大研AI手术机械人 自动化清除肾石

首位港人获殊荣 表扬糖尿病研究贡献

颁奖典礼上月底在日本大阪举办的第18届亚洲糖尿病研究协会科学会议上举行，大会赞扬陈重娥将研究转化，并以数据策动，透过展示大规模实证结构及目标导向的糖尿病护理成效，推动临床实践发展。陈重娥向家人，以及在研究历程中给予她支持的人士致谢，指荣誉属于她的老师、同事、研究团队、合作伙伴、糖尿病患者及他们的家人；并指赖中大的支持，才能为糖尿病社群贡献。

陈重娥在会议上发表题为《医生科学家—精准医疗缺失的一环》的获奖演说，强调为年轻人铺设成为医生科学家职涯发展路径的重要性。她期望有更多医生投身科研，结合临床实践及研究，推动以预防为目标的医疗护理及教育发展，形容医生科学家就可充分利用医学知识及各种治疗与科技，创造出具影响力及可持续的治疗方案。

延伸阅读：中大办「中美青年友谊行」交流 探讨应对海洋气候挑战方案

倡发展医生科学家 结合治疗与科技

陈重娥与研究团队创立《香港糖尿病登记册》，透过以数据为本的工具结合生物样本库，成功验证有助检测患病风险的方程式，并发现亚洲人独有的糖尿病和相关并发症的基因标记，可用于识别高风险人士，以便及早作出干预。

团队亦成功开发「华人糖尿预后预测模型」，能精准预测患者终生出现十种主要并发症的风险。陈重娥正致力为已有或潜在患有早发性糖尿病的成年患者，开发整全的精准治疗与预防计划，藉著利用生物遗传标志、电子穿载装置，以及透过公私营合作提供个人化护理，以提升他们的身心健康。

本报记者