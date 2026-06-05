岭大：可皱折材料助研防伪标签及人工器官

物体表面出现皱折或凹陷，一般人视为老化或损坏。岭南大学的联合研究提出，未来可利用材料表面自然形成的纹理，配合人工智能（AI）辅助设计，创造具独特功能的新型物料，技术有望应用于智能防伪、人工器官及柔性电池研发。

岭南大学 (资料图片)

研究由岭大联同北京航空航天大学及东北大学进行，提出微细皱纹、折叠或变形结构等材料表面，可转化为「功能性结构」，未来有望通过AI辅助设计，预先设定用家需要的功能，优化材料表面形成的皱纹结构，控制在受力、受热、光照、湿度或化学刺激下改变形态，研发为具防伪、资讯加密、防水、可自洁或具备仿生医疗功能的新型物料。

延伸阅读：巴黎学院卷贩卖签证丑闻 恒大终止合作 岭大正检视

新型材料用途广泛，譬如可制作微米及纳米级的高防伪「人工指纹」。在生物医学应用方面，可用以制作模拟人脑皱褶、人体黏膜及器官表面纹理等，具折叠结构的人造组织，亦能发展可穿戴的电子皮肤，让传感器在大幅度拉伸时，仍能保持稳定导电性与感测能力。

延伸阅读：神舟二十三号︱岭大学者稔熟黎家盈 建数据库助 「天韵相机」 监测

岭大伍絜宜跨学科学院院长及跨学科讲座教授陈曦指，光刻、模具压印或雷射加工等传统方法，需要复杂设备、多重工序及硬质模板，难以应用于柔软及可拉伸材料。新技术有助更有效率地设计及制作微细结构，制作成本及灵活度更具优势。

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

