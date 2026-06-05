Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岭大：可皱折材料助研防伪标签及人工器官

教育新闻
更新时间：15:10 2026-06-05 HKT
发布时间：15:10 2026-06-05 HKT

物体表面出现皱折或凹陷，一般人视为老化或损坏。岭南大学的联合研究提出，未来可利用材料表面自然形成的纹理，配合人工智能（AI）辅助设计，创造具独特功能的新型物料，技术有望应用于智能防伪、人工器官及柔性电池研发。

岭南大学 (资料图片)
岭南大学 (资料图片)

研究由岭大联同北京航空航天大学及东北大学进行，提出微细皱纹、折叠或变形结构等材料表面，可转化为「功能性结构」，未来有望通过AI辅助设计，预先设定用家需要的功能，优化材料表面形成的皱纹结构，控制在受力、受热、光照、湿度或化学刺激下改变形态，研发为具防伪、资讯加密、防水、可自洁或具备仿生医疗功能的新型物料。

延伸阅读：巴黎学院卷贩卖签证丑闻 恒大终止合作 岭大正检视

新型材料用途广泛，譬如可制作微米及纳米级的高防伪「人工指纹」。在生物医学应用方面，可用以制作模拟人脑皱褶、人体黏膜及器官表面纹理等，具折叠结构的人造组织，亦能发展可穿戴的电子皮肤，让传感器在大幅度拉伸时，仍能保持稳定导电性与感测能力。

延伸阅读：神舟二十三号︱岭大学者稔熟黎家盈 建数据库助 「天韵相机」 监测

岭大伍絜宜跨学科学院院长及跨学科讲座教授陈曦指，光刻、模具压印或雷射加工等传统方法，需要复杂设备、多重工序及硬质模板，难以应用于柔软及可拉伸材料。新技术有助更有效率地设计及制作微细结构，制作成本及灵活度更具优势。

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
8小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
03:21
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
8小时前
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
01:09
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
22小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-04 15:48 HKT
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
影视圈
3小时前
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
影视圈
7小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
21小时前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
2026-06-04 11:51 HKT
西营盘般咸道街头男子昏迷送院亡。杨伟亨摄
西营盘男子呕血昏倒街头 送院不治
突发
5小时前
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
影视圈
6小时前