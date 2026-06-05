Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英基一条龙｜幼稚园首次与小学配对 学生保证升读旗下小学 今年9月实施

教育新闻
更新时间：12:13 2026-06-05 HKT
发布时间：12:13 2026-06-05 HKT

历年培育不少IB状元的英基学校协会今日宣布，首次为旗下6所幼稚园，配对12所小学，完成「一条龙」教育模式。在今年9月起，家长为子女报读英基幼稚园K1时，将获知所属的相关小学，当其毕业后，可确保获相关小学的学位。由于「英基」的中学已与小学衔接，意味家长可及早得悉子女由K1到Y13的教育路径。

27/28学年K1生获保证升读英基小学

今年9月起，所有英基幼稚园将与英基小学直接衔接，故申请2027/28学年幼稚园K1学位的家长，子女将获保证升读其中一所相关小学。现时英基有6所幼稚园，12所小学，故除了鲗鱼涌小学幼稚园及启新书院幼稚园，确保和鲗鱼涌小学及启新书院衔接，其余4所幼稚园，将和2至3所英基小学配对，其中晓新国际幼稚园，就与白普理小学、己连拿小学及山顶小学配对。根据校方网页，家长在K2学年开始时，需填写升学表格，并根据在读英基幼稚园的相关小学，填写志愿顺序。然而，除直升相关小学的幼稚园以外，不能保证一定进入第一志愿小学。

延伸阅读：英基西沙开设 全新幼儿学前班 提供90个学额

英基于2019年起，已将每所小学与相关中学衔接，校方指新措施完善了该校的一条龙教育模式，除让家长对子女的升学安排感到安心及绝对清晰外，亦让各校能更有效地共享资源，包括各学段的专科教师及支援服务。英基行政总裁葛琳表示，通过该变革，孩子3岁入读英基时，便能确保获得连贯的学习路径。「幼稚园与相关小学的教师将深度协作，掌握每个孩子独特的学习风格，确保升读小学的过程是学习的进阶，而非从头来过。」

延伸阅读：立法会选举︱解构江旻憓母校英基 从IB状元摇篮到各界精英校友

英基幼稚园及相关中小学

英基幼稚园 相关英基小学 相关英基中学
晓新国际幼稚园 白普理小学 南岛中学
己连拿小学 港岛中学
山顶小学
乌溪沙国际幼稚园 沙田小学 沙田学院
毕架山小学 港岛中学
青衣国际幼稚园 九龙小学 英皇佐治五世学校
毕架山小学 港岛中学
智新书院 智新书院
西九龙幼稚园 清水湾小学 英皇佐治五世学校
坚尼地小学 西岛中学
鲗鱼涌小学幼稚园 鲗鱼涌小学 南岛中学
启新书院幼稚园 启新书院 启新书院

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

最Hit
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
01:09
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
19小时前
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
5小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
5小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
21小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
18小时前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
2026-06-04 11:51 HKT
日本三陆海域惊现311前夕「慢滑移」现象 专家：恐引发南海海槽地震
日本三陆海域惊现311前夕「慢滑移」现象 专家：恐引发南海海槽地震
即时国际
8小时前
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
影视圈
2026-06-04 11:15 HKT
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀食客聚会留回忆 网民叹：又少间local嘢
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀插画家写生留回忆 网民叹：又少间local嘢
饮食
21小时前
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
时事热话
2026-06-04 10:54 HKT