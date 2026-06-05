英基一条龙｜幼稚园首次与小学配对 学生保证升读旗下小学 今年9月实施

历年培育不少IB状元的英基学校协会今日宣布，首次为旗下6所幼稚园，配对12所小学，完成「一条龙」教育模式。在今年9月起，家长为子女报读英基幼稚园K1时，将获知所属的相关小学，当其毕业后，可确保获相关小学的学位。由于「英基」的中学已与小学衔接，意味家长可及早得悉子女由K1到Y13的教育路径。

27/28学年K1生获保证升读英基小学

今年9月起，所有英基幼稚园将与英基小学直接衔接，故申请2027/28学年幼稚园K1学位的家长，子女将获保证升读其中一所相关小学。现时英基有6所幼稚园，12所小学，故除了鲗鱼涌小学幼稚园及启新书院幼稚园，确保和鲗鱼涌小学及启新书院衔接，其余4所幼稚园，将和2至3所英基小学配对，其中晓新国际幼稚园，就与白普理小学、己连拿小学及山顶小学配对。根据校方网页，家长在K2学年开始时，需填写升学表格，并根据在读英基幼稚园的相关小学，填写志愿顺序。然而，除直升相关小学的幼稚园以外，不能保证一定进入第一志愿小学。

延伸阅读：英基西沙开设 全新幼儿学前班 提供90个学额

英基于2019年起，已将每所小学与相关中学衔接，校方指新措施完善了该校的一条龙教育模式，除让家长对子女的升学安排感到安心及绝对清晰外，亦让各校能更有效地共享资源，包括各学段的专科教师及支援服务。英基行政总裁葛琳表示，通过该变革，孩子3岁入读英基时，便能确保获得连贯的学习路径。「幼稚园与相关小学的教师将深度协作，掌握每个孩子独特的学习风格，确保升读小学的过程是学习的进阶，而非从头来过。」

延伸阅读：立法会选举︱解构江旻憓母校英基 从IB状元摇篮到各界精英校友

英基幼稚园及相关中小学

英基幼稚园 相关英基小学 相关英基中学 晓新国际幼稚园 白普理小学 南岛中学 己连拿小学 港岛中学 山顶小学 乌溪沙国际幼稚园 沙田小学 沙田学院 毕架山小学 港岛中学 青衣国际幼稚园 九龙小学 英皇佐治五世学校 毕架山小学 港岛中学 智新书院 智新书院 西九龙幼稚园 清水湾小学 英皇佐治五世学校 坚尼地小学 西岛中学 鲗鱼涌小学幼稚园 鲗鱼涌小学 南岛中学 启新书院幼稚园 启新书院 启新书院

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

