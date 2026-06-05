英基一条龙｜幼稚园首次与小学配对 学生保证升读旗下小学 今年9月实施
更新时间：12:13 2026-06-05 HKT
发布时间：12:13 2026-06-05 HKT
发布时间：12:13 2026-06-05 HKT
历年培育不少IB状元的英基学校协会今日宣布，首次为旗下6所幼稚园，配对12所小学，完成「一条龙」教育模式。在今年9月起，家长为子女报读英基幼稚园K1时，将获知所属的相关小学，当其毕业后，可确保获相关小学的学位。由于「英基」的中学已与小学衔接，意味家长可及早得悉子女由K1到Y13的教育路径。
27/28学年K1生获保证升读英基小学
今年9月起，所有英基幼稚园将与英基小学直接衔接，故申请2027/28学年幼稚园K1学位的家长，子女将获保证升读其中一所相关小学。现时英基有6所幼稚园，12所小学，故除了鲗鱼涌小学幼稚园及启新书院幼稚园，确保和鲗鱼涌小学及启新书院衔接，其余4所幼稚园，将和2至3所英基小学配对，其中晓新国际幼稚园，就与白普理小学、己连拿小学及山顶小学配对。根据校方网页，家长在K2学年开始时，需填写升学表格，并根据在读英基幼稚园的相关小学，填写志愿顺序。然而，除直升相关小学的幼稚园以外，不能保证一定进入第一志愿小学。
英基于2019年起，已将每所小学与相关中学衔接，校方指新措施完善了该校的一条龙教育模式，除让家长对子女的升学安排感到安心及绝对清晰外，亦让各校能更有效地共享资源，包括各学段的专科教师及支援服务。英基行政总裁葛琳表示，通过该变革，孩子3岁入读英基时，便能确保获得连贯的学习路径。「幼稚园与相关小学的教师将深度协作，掌握每个孩子独特的学习风格，确保升读小学的过程是学习的进阶，而非从头来过。」
延伸阅读：立法会选举︱解构江旻憓母校英基 从IB状元摇篮到各界精英校友
英基幼稚园及相关中小学
|英基幼稚园
|相关英基小学
|相关英基中学
|晓新国际幼稚园
|白普理小学
|南岛中学
|己连拿小学
|港岛中学
|山顶小学
|乌溪沙国际幼稚园
|沙田小学
|沙田学院
|毕架山小学
|港岛中学
|青衣国际幼稚园
|九龙小学
|英皇佐治五世学校
|毕架山小学
|港岛中学
|智新书院
|智新书院
|西九龙幼稚园
|清水湾小学
|英皇佐治五世学校
|坚尼地小学
|西岛中学
|鲗鱼涌小学幼稚园
|鲗鱼涌小学
|南岛中学
|启新书院幼稚园
|启新书院
|启新书院
诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
最Hit
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
2026-06-04 11:51 HKT
「花旦王」芳艳芬踏入100岁 售逾2千呎山顶豪宅获利6300万 近年身体安康嗜睡享清福
2026-06-04 11:15 HKT
酷热天气廿岁外佣著短裤开工疑辣㷫港妈 家有一男一女＋小朋友 网民解读出婚姻存暗涌｜Juicy叮
2026-06-04 10:54 HKT