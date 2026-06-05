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「爆粗校长」病假中被炒 专家：严重失当可解雇

教育新闻
更新时间：08:11 2026-06-05 HKT
发布时间：08:11 2026-06-05 HKT

屯门新会商会中学日前解雇在新加坡游学团公开「爆粗」的校长李卓兴（见图），直斥其行为「粗鄙」，损害教师专业形象及破坏学校声誉。据悉李卓兴随团返港后一直告病假，期间被停职及解雇。曾处理「兴德学校风波」，解雇时任校长陈章萍的校政专家雷其昌指，如雇员涉及严重失当，即使病假期间亦可被解雇。至于公积金方面，他指要视乎教育局审视个案后决定，相信未至于完全丧失。

延伸阅读：爆粗校长｜李卓兴辞职但要求8月底始生效 新会商会中学校董会不接受：即时解雇不予代通知金

屯门新会商会中学日前解雇在新加坡游学团公开「爆粗」的校长李卓兴，直斥其行为「粗鄙」。 资料图片
屯门新会商会中学日前解雇在新加坡游学团公开「爆粗」的校长李卓兴，直斥其行为「粗鄙」。 资料图片

料政府公积金未必全失

消息指，李卓兴随团从新加坡返港后，一直告病假。校方日前发表声明，证实引用《雇佣条例》第9条，即时解雇及停止李卓兴的职务，不给予代通知金。退休校长雷其昌指，李卓兴的言行属严重失当，更损害香港的国际形象，形容个案「大镬过陈章萍」，校董会行动果断。他忆述，当年以严重过失为由解雇陈章萍，她亦正放取有薪病假，当局在咨询法律意见确认并无不妥，认为李卓兴在病假期间被停职及解雇，情况相若，「并非告病假就炒不得」。

退休校长雷其昌指，李卓兴属严重失当，认为在病假期间被停职及解雇，做法合适。 资料图片
退休校长雷其昌指，李卓兴属严重失当，认为在病假期间被停职及解雇，做法合适。 资料图片

延伸阅读：屯门中学校长李卓兴爆粗后请辞 首度鞠躬道歉 拭泪：想同同学讲「唔好学我」

至于公积金方面，雷其昌指须视乎当局负责教师操守的内部专责小组审视个案后，建议惩处与跟进行动而定。他相信公积金的政府赠款将按比例扣减，未必完全丧失。翻查资料，李卓兴在22/23学年起担任新会商会中学校长，当时全校开设17班，职级为二级中学校长；随着该校在23学年增至18班，获升为一级校长，估计他在解雇前月薪逾13万元，即总薪级表第47点。

本报记者

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