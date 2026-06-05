Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大创新学院上月成立 办跨学科理学士课程 院长苏国希：冀培训「以人为本」解难人才

教育新闻
更新时间：07:30 2026-06-05 HKT
发布时间：07:30 2026-06-05 HKT

本港正致力发展为国际创新科技枢纽。香港大学上月成立创新学院，创院院长苏国希接受本报专访指，期望培训出「以人为本」、通过创出新事物为社会解决问题的学生。新学院已开办「理学士（创新与科技）」课程，苏国希指将面见所有报读学生，了解他们以往创新和创作的历程，只要符合资格，即使成绩稍逊，仍有机会入读。

收生着重敢于尝试

港大创新学院由工程学院、建筑学院、经管学院和理学院共同建立，苏国希指着重跨学科推动合作，培养学生以科技解难，「教育学院学生可能想做创新项目，但以往缺乏相关支援，现在就能做到」。学院已于即将竣工的Tech Landmark建立工作坊，安排学生上课与实作，目前有首批38名学生。他指校长张翔前年提出强化大学教育，让学生更接近社会，成为建立创新学院的契机，「现在对人才的需要在改变，上世纪70至80年代社会需要专业人才，但现在世界需要更广阔的知识」。

延伸阅读︰港大研发AIMED技术 显微成像速度大幅提升

创新学院开办「理学士（创新与科技）」课程，苏国希强调，课程要求学生运用各种技术提出方案，解决「越来越真实、越来越长」的问题。他以「创新促进社会影响」新课程为例，让学生与不同机构合作，了解各自面对的困难，从零开始设计解决方案，从中学懂如何运用不同技术，达到双赢；例如课堂早前安排学生制作多台「送餐机械人」。苏国希形容，创新就是找出新方法解决问题，「『创』是造一件东西，『新』就是做一件新的事，所以是要做到一些事出来才叫创新」。

有学生研软件防「寒背」

港大作为本地顶尖大学，收生成绩数一数二，但苏国希指，创新学院看重学生是否敢于尝试，多于创科比赛与公开试成绩，「有些学校或家庭会要求学生参与相关比赛，但他们可能完全不喜欢，相对因为喜欢这些活动而废寝忘餐，导致考不到试的『衰仔』，我们会更想要这些『衰仔』」。他指报读学生均须接受面试，了解他们的创作过程，只要通过面试，符合港大的最低收生要求，便有机会获取录。

延伸阅读︰神舟二十三号︱张翔称黎家盈是香港骄傲 启发新一代追逐航天梦

他尤其印象深刻的是一名来自哈萨克的学生，在面试展示自行研发、监测平板电脑用家有没有「寒背」的软件，苏国希形容他有能力，也是自愿制作，甚至打算借此建立自己的初创企业，「看到他是真的有事想做」，这些特质正是创新学院所乐见。

执掌创新学院的苏国希，在2007年加入港大工程学院，他笑言自己在系上推行「古灵精怪」项目闻名，在教学上推行「专题学习」，曾要求一年级生组建复杂的鲁布．戈德堡机械（Rube Goldberg machine），以教授程式设计、数学、回路等工程学基础知识。

记者欧文瀚 实习记者张骏宏

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
14小时前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
20小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
13小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
16小时前
路透社资料图片
日本三陆海域惊现311前夕「慢滑移」现象 专家：恐引发南海海槽地震
即时国际
3小时前
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福
影视圈
21小时前
李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷
李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷
影视圈
15小时前
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱
影视圈
2026-06-03 22:30 HKT
香港机场快线限时单程低至$8！即日起至8月尾 暑期旺季适用
香港机场快线限时单程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季适用
生活百科
16小时前
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀食客聚会留回忆 网民叹：又少间local嘢
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀插画家写生留回忆 网民叹：又少间local嘢
饮食
17小时前