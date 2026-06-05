港大创新学院上月成立 办跨学科理学士课程 院长苏国希：冀培训「以人为本」解难人才

本港正致力发展为国际创新科技枢纽。香港大学上月成立创新学院，创院院长苏国希接受本报专访指，期望培训出「以人为本」、通过创出新事物为社会解决问题的学生。新学院已开办「理学士（创新与科技）」课程，苏国希指将面见所有报读学生，了解他们以往创新和创作的历程，只要符合资格，即使成绩稍逊，仍有机会入读。

收生着重敢于尝试

港大创新学院由工程学院、建筑学院、经管学院和理学院共同建立，苏国希指着重跨学科推动合作，培养学生以科技解难，「教育学院学生可能想做创新项目，但以往缺乏相关支援，现在就能做到」。学院已于即将竣工的Tech Landmark建立工作坊，安排学生上课与实作，目前有首批38名学生。他指校长张翔前年提出强化大学教育，让学生更接近社会，成为建立创新学院的契机，「现在对人才的需要在改变，上世纪70至80年代社会需要专业人才，但现在世界需要更广阔的知识」。

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创新学院开办「理学士（创新与科技）」课程，苏国希强调，课程要求学生运用各种技术提出方案，解决「越来越真实、越来越长」的问题。他以「创新促进社会影响」新课程为例，让学生与不同机构合作，了解各自面对的困难，从零开始设计解决方案，从中学懂如何运用不同技术，达到双赢；例如课堂早前安排学生制作多台「送餐机械人」。苏国希形容，创新就是找出新方法解决问题，「『创』是造一件东西，『新』就是做一件新的事，所以是要做到一些事出来才叫创新」。

有学生研软件防「寒背」

港大作为本地顶尖大学，收生成绩数一数二，但苏国希指，创新学院看重学生是否敢于尝试，多于创科比赛与公开试成绩，「有些学校或家庭会要求学生参与相关比赛，但他们可能完全不喜欢，相对因为喜欢这些活动而废寝忘餐，导致考不到试的『衰仔』，我们会更想要这些『衰仔』」。他指报读学生均须接受面试，了解他们的创作过程，只要通过面试，符合港大的最低收生要求，便有机会获取录。

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他尤其印象深刻的是一名来自哈萨克的学生，在面试展示自行研发、监测平板电脑用家有没有「寒背」的软件，苏国希形容他有能力，也是自愿制作，甚至打算借此建立自己的初创企业，「看到他是真的有事想做」，这些特质正是创新学院所乐见。

执掌创新学院的苏国希，在2007年加入港大工程学院，他笑言自己在系上推行「古灵精怪」项目闻名，在教学上推行「专题学习」，曾要求一年级生组建复杂的鲁布．戈德堡机械（Rube Goldberg machine），以教授程式设计、数学、回路等工程学基础知识。

记者欧文瀚 实习记者张骏宏

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