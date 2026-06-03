小一统一派位2026︱多名家长油麻地叩门 大致满意教局「提早放榜」处理

小一统一派位今日公布结果，不少家长为希望子女就读更理想学校而四出「叩门」。在油蔴地天主教小学，今早9时开始接收报名表，仅首一小时已有十多名家长前往叩门，有家长直言今年即使派位满意率高，但子女派位结果仍令人失望；亦有家长称子女已获派首志愿或已获直资学校取录，但仍希望前来碰运气。对于教育局误于昨天向家长提早发放派位结果，受访家长均表示派位结果不变，亦大致满意当局的处理。

获派青衣首志愿 仍往港九叩门

未到早上9时，已有数名家长在油蔴地天主教小学校门外等候。排第三的林先生直言，子女被派到第九志愿的献主会小学，「新闻也说（满意度）达到八成多至九成，就算怎样差应该都获派三四五志愿，没想过会派得这样差。」他表示妻子是油蔴地天主教小学的旧生，并为子女填为第一志愿，但也不获取录，希望过来再尝试。

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与丈夫一同前往交表的方太亦称儿子派位结果未如理想，只获派第五志愿的同区学校，将前往首两志愿的学校叩门，包括第二志愿的油蔴地天主教小学。对于叩门成功与否，方太表示「随缘」，且不会特别催谷，因认为中小学压力将相当大，儿子不需要过早面对，「成长以快乐为主」。

就「提早放榜」查询 教局覆称「今日为准」

另一边厢，也有家长渴望子女更上一层楼。

家住青衣的冯女士称，自己每月为儿子花近8000元为儿子「增值」，今日虽获派第一志愿的同区学校，但因认为港九地区学校的排名较好、升中学位较为吸引，故计划前往港九地区的5间学校叩门。她承认叩门竞争或相当激烈，如果叩门失败将安排儿子先就读获派学校，日后再考虑插班至市区。

另一名陈女士透露，儿子已获直资的优才（杨殷有娣）书院小学部取录，故未有参与统一派位，但仍希望安排儿子前往约6间学校叩门，主要想测试他的能力，「如果有更好的官津取录，就可能会放弃原本的」，惟不会对儿子施压。她指身边不少家长亦对派位结果感紧张，但相信「大家都在忙」，稍后才去了解他们的情况。

赵女士表示儿子获派同区的第二志愿，坦言感到「少少失落」，但仍比第三或第四志愿好，计划分别到油蔴地天主教小学和油蔴地天主教小学（海泓道）叩门，对儿子「有信心」。内地家长温女士指女儿获派第四志愿的油麻地基道小学，对此心情如「天塌下来一样」，坦言对叩门抱持尝试的心态，不敢奢望太多，但承认希望「望子成龙」，故如叩门失败，会尝试下学年安排女儿插班至更好的学校。

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教育局因操作偏差，错误于昨天向家长提早发放派位结果，今日受访的家长均表示昨日与今日收到的派位结果一致，且大致满意当局的处理。方太表示昨日收到短讯时已即时向教育局查询，并获对方回复称以今日的公布为准，「都不需要等新闻报道」。冯女士对当局错误发放讯怭有点愕然，而收到后不久家长群组内已有家长向当局查询，「政府也很快发放讯息叫我们不要理会（昨日的结果）」。赵女士直言昨日收到讯息时大为震惊，心知不妙，故昨晚已为叩门作好准备。

本报记者

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