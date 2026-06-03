城大与哈萨克签备忘录 深化学术创科等合作
更新时间：12:17 2026-06-03 HKT
发布时间：12:17 2026-06-03 HKT
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城市大学校董会主席魏明德率领大学高层代表团，展开哈萨克及乌兹别克访问。在特首李家超见证下，城大等院校与哈萨克多个机构签署备忘录，深化学术、科研及创新科技领域的合作。
城大指，代表团与哈萨克科学和高等教育部辖下的「国际计划中心」签署合作备忘录，建立战略合作伙伴关系，聚焦于可再生能源、环境工程及核能等前沿科研领域。根据合作备忘录，是次合作将围绕哈萨克国家级「博拉沙克国际奖学金」及「科学实习」，城大将为获选的哈萨克优秀学者及专业人士，提供高质素的硕士、博士学位课程，以及专业实习机会。
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