城大与哈萨克签备忘录 深化学术创科等合作

城市大学校董会主席魏明德率领大学高层代表团，展开哈萨克及乌兹别克访问。在特首李家超见证下，城大等院校与哈萨克多个机构签署备忘录，深化学术、科研及创新科技领域的合作。

资料图片

城大指，代表团与哈萨克科学和高等教育部辖下的「国际计划中心」签署合作备忘录，建立战略合作伙伴关系，聚焦于可再生能源、环境工程及核能等前沿科研领域。根据合作备忘录，是次合作将围绕哈萨克国家级「博拉沙克国际奖学金」及「科学实习」，城大将为获选的哈萨克优秀学者及专业人士，提供高质素的硕士、博士学位课程，以及专业实习机会。

延伸阅读：

城大张泽松获全国创新争先奖 表扬量子密码贡献

城大7学者 获研资局海外研究计划资助

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

