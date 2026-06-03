理大研AI「训推一体机」 夺BEYOND最佳创新大奖

本港在人工智能（AI）领域的科研成果，再度勇夺国际殊荣。理工大学电子计算学系生成式人工智能讲座教授杨红霞，创办的AI基础设施企业，凭借研发的「InfiCube无界魔方极效能训推一体机」，在澳门举行的BEYOND国际科技创新博览会2026，获得最佳创新大奖。

理大提供

获奖的「InfiCube无界魔方极效能训推一体机」是InfiX.ai旗下面向企业级AI场景的产品，由杨红霞创办的AI企业InfiX.ai联合研发，企业主导大模型训练与推理演算法研发，结合高性能计算平台与底层系统支持，形成覆盖模型训练、微调、推理部署、权限管理与持续优化的软硬一体AI基础设施。「InfiCube」支持训练、微调、推理全流程在本地化部署环境中完成，使企业的敏感数据毋须上传至外部环境，可支援权限管理、审计记录等能力，适用于对数据安全和合规管理要求较高的行业场景。

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理大副校长（知识转移）郑子剑表扬得奖初创企业团队，形容是理大学者领导初创企业的卓越表现，彰显在AI基础研究、技术创新及知识转移的综合优势。校方将全方位支援教研团队与创业者，促进科研成果商品化，持续深化政产学研协作，推动更多顶尖技术落地应用，孵化更多优秀初创企业。

本报记者

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