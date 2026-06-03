小一派位乌龙︱逾1.6万家长「提早放榜」 教育局3度致歉 蔡若莲指操作偏差致超前发短讯

今年度小一统一派位结果公布前夕，逾1.6万名家长昨却「提前放榜」。教育局因操作偏差，导致派位结果提早透过短讯发放给家长，内容似是而非，令家长无所适从。教育局昨三度就事件公开致歉，局长蔡若莲强调，事件不涉及网络攻击或黑客入侵，亦与外判商无关。对于「提前放榜」的短讯，与派位结果是否一致，蔡若莲未正面回应，重申家长以今晨公布的派位结果为准，今日亦透过邮寄派发《小一注册证》以便家长办理注册手续，强调派位结果与流程不受影响。

年份日期有误 重申以今公布为准

全港16345名参加小一派位学童的家长，昨晨9时许一度收到教育局以手机短讯「提前放榜」，短讯内有学生的申请编号及获派学校全名，惟内容却有错误，不仅标示为2025年度，而非今年度；注册日期亦是去年资料，而非今年的6月9至10日。当局在错误发布讯息后一句钟，向家长补发讯号，称出现技术问题，呼吁家长毋须理会早前发出的讯息。

教育局继昨晨回复传媒查询、下午发表声明后，局长蔡若莲傍晚会见传媒，在一天内就事件3度向家长致歉。当局解释，是设定系统发送程序时出现操作偏差，导致原定今日公布的小一统一派位结果，昨被错误提早发放。蔡若莲指当局事后已启动危机处理，及时修正系统，强调全港所有完整及正确的派位结果，将按原定计划，在今早7时半正式公布，「所有小一派位结果不会受这次事件影响，请家长放心」。

蔡若莲被多次问到，家长今日收到的派位结果，与昨日短讯内容一致与否。她未有正面回应，重申所有结果均以今日公布为准，家长亦将收到邮寄的《小一注册证》，在下周二至三办理注册手续，不受事件影响。

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危机小组检视 倘涉人为严肃跟进

她续指，已确认事件不涉及网络攻击或黑客入侵，初步调查亦不涉及外判商的问题。当局已成立危机处理小组跟进，全面检视系统、流程、人手配合等，如发现涉及人员疏忽或程序出错，定必严肃跟进，同时会优化系统及发放机制的监管流程，确保同类事件不再发生。教育局亦指，经检查后，确认系统内核心数据库完整无缺，家长及学童的个人资料均受高度加密保护。

翻查资料，当局因应新冠疫情持续，2021年起安排以短讯通知统一派位结果。对于当局称不涉外判商的问题，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨分析是内部员工问题，例如设定上有错误或疏忽。他指在大型发送项目中，技术团队通常会提前将数万条数据汇入发送队列，并设定定时发送。这次的「操作偏差」可能是设定定时参数，如时区设定、日期选错，或测试环境与正式环境的参数混淆，导致系统在错误的时间点，触发发送指令。他指日后同样系统或需要有多于一人核实资料及批准，才可发放讯息。

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今年度参加小一派位学童按年减逾3100人，令新学年升小统一派位满意度再创新高，获派首三志愿比例达86.2%，较去年增约6.5%，连同自行分配学位阶段，整体满意度更连续4年突破九成，达到93.6%。

本报教育组 记者梁子健

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