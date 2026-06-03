Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一派位乌龙︱逾1.6万家长「提早放榜」 教育局3度致歉 蔡若莲指操作偏差致超前发短讯

教育新闻
更新时间：10:32 2026-06-03 HKT
发布时间：10:32 2026-06-03 HKT

今年度小一统一派位结果公布前夕，逾1.6万名家长昨却「提前放榜」。教育局因操作偏差，导致派位结果提早透过短讯发放给家长，内容似是而非，令家长无所适从。教育局昨三度就事件公开致歉，局长蔡若莲强调，事件不涉及网络攻击或黑客入侵，亦与外判商无关。对于「提前放榜」的短讯，与派位结果是否一致，蔡若莲未正面回应，重申家长以今晨公布的派位结果为准，今日亦透过邮寄派发《小一注册证》以便家长办理注册手续，强调派位结果与流程不受影响。

年份日期有误 重申以今公布为准

全港16345名参加小一派位学童的家长，昨晨9时许一度收到教育局以手机短讯「提前放榜」，短讯内有学生的申请编号及获派学校全名，惟内容却有错误，不仅标示为2025年度，而非今年度；注册日期亦是去年资料，而非今年的6月9至10日。当局在错误发布讯息后一句钟，向家长补发讯号，称出现技术问题，呼吁家长毋须理会早前发出的讯息。

教育局继昨晨回复传媒查询、下午发表声明后，局长蔡若莲傍晚会见传媒，在一天内就事件3度向家长致歉。当局解释，是设定系统发送程序时出现操作偏差，导致原定今日公布的小一统一派位结果，昨被错误提早发放。蔡若莲指当局事后已启动危机处理，及时修正系统，强调全港所有完整及正确的派位结果，将按原定计划，在今早7时半正式公布，「所有小一派位结果不会受这次事件影响，请家长放心」。

蔡若莲被多次问到，家长今日收到的派位结果，与昨日短讯内容一致与否。她未有正面回应，重申所有结果均以今日公布为准，家长亦将收到邮寄的《小一注册证》，在下周二至三办理注册手续，不受事件影响。

延伸阅读：小一统一派位2026「提早放榜」家长今早收小一大抽奖结果SMS 教育局：技术上错误 一致以明日公布为准

危机小组检视 倘涉人为严肃跟进

她续指，已确认事件不涉及网络攻击或黑客入侵，初步调查亦不涉及外判商的问题。当局已成立危机处理小组跟进，全面检视系统、流程、人手配合等，如发现涉及人员疏忽或程序出错，定必严肃跟进，同时会优化系统及发放机制的监管流程，确保同类事件不再发生。教育局亦指，经检查后，确认系统内核心数据库完整无缺，家长及学童的个人资料均受高度加密保护。

翻查资料，当局因应新冠疫情持续，2021年起安排以短讯通知统一派位结果。对于当局称不涉外判商的问题，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨分析是内部员工问题，例如设定上有错误或疏忽。他指在大型发送项目中，技术团队通常会提前将数万条数据汇入发送队列，并设定定时发送。这次的「操作偏差」可能是设定定时参数，如时区设定、日期选错，或测试环境与正式环境的参数混淆，导致系统在错误的时间点，触发发送指令。他指日后同样系统或需要有多于一人核实资料及批准，才可发放讯息。

延伸阅读：小一统一派位2026︱教局「提早放榜」 误发家长短讯 年份与注册日期均错

今年度参加小一派位学童按年减逾3100人，令新学年升小统一派位满意度再创新高，获派首三志愿比例达86.2%，较去年增约6.5%，连同自行分配学位阶段，整体满意度更连续4年突破九成，达到93.6%。

本报教育组 记者梁子健

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
4小时前
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
00:50
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
15小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
2026-06-02 11:07 HKT
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
15小时前
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳
影视圈
13小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
长沙湾人龙食店现「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名厨张锦祥介绍掀热潮 网民唱反调：淡而无味
饮食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
14小时前
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million
楼市动向
5小时前
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
李家鼎首现身李泳豪YT频道 鼎爷赞细仔夫妇：佢哋对我太好 豪仔公开谈禁止爸爸做一事
影视圈
17小时前