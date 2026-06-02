城大张泽松获全国创新争先奖 表扬量子密码贡献

城市大学协理学务副校长（数码学习）张泽松，获颁第四届全国创新争先奖状，表彰他在后量子密码领域、科普及社会服务方面作出的卓越贡献。张泽松对获奖感到荣幸，感谢主办单位的肯定，以及城大的支持与团队成员的共同努力。

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张泽松获颁第四届全国创新争先奖状，表彰他在后量子密码领域、科普及社会服务方面作出的卓越贡献。 城大提供

研究助力后量子密码标准落地应用

张泽松研究的中心目标，包括面向后量子时代的信息安全需求、开展后量子密码安全晶片的算法研究、硬件架构设计及工程化实现，借以推动后量子密码标准在物联网、智慧城市等领域的落地应用。他指后量子密码等前沿研究，与未来资讯安全与关键基础设施关系密切，将继续聚焦密码理论与工程实现的深度融合，推动相关成果落地应用。

全国创新争先奖由中国科学技术协会、科学技术部、人力资源和社会保障部，以及国务院国有资产监督管理委员会共同主办，旨在表彰在基础研究和前沿探索、重大装备和工程攻关、成果转化和创新创业、社会服务等方面作出突出贡献的科技团体和科技工作者，评选周期为3年。奖项是行内公认权威的顶尖荣誉，全国只有229名科技工作者入选全国创新争先奖状。

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张泽松现为城大未来学习研究院院长、电机工程学系及计算机科学系教授，主要研究范畴包括后量子密码、同态加密、密码硬件设计、RISC-V安全处理器架构及单晶片系统（SoC）系统设计。他是电机电子工程师学会（IEEE）第十区学生事务委员会主席（北亚太）及香港分会前主席，担任《Journal of Cryptographic Engineering》等期刊编委。他目前已发表超过290篇期刊及会议论文，并多次入选史丹福大学全球前2%顶尖科学家，并主持多项香港创新及科技基金、研究资助局及深圳市政府科研项目。

本报记者

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