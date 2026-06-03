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中大医科生受祖父启蒙 参与医疗科研获奖

教育新闻
更新时间：07:30 2026-06-03 HKT
发布时间：07:30 2026-06-03 HKT

香港青年协会主办的「创新科技奖学金」昨举行颁奖礼，向25名本地大学生颁发最多15万元奖学金，资助他们到海外或内地深造。有医科生见证祖父在内地小镇行医，在学习新技术后显著提升医疗质素，使她深受启发而参与医疗科技研发，立志成为临床科学家，通过研发新科技帮助更多病人。

在中文大学修读内外全科医学士课程—环球医学领袖培训专修组别四年级的张恺容，祖父同是医生，当年学习可诊断白血病的尖端显微解剖病理学技术后，提升了内地小镇医疗质素。她形容祖父是启蒙与学习对象，启发她参与医疗科研。

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科大生研太阳能飞机

目前，张恺容正研发3D模拟医学教育应用程式，教育医护人员使用内窥镜知识。她期望研发新科技「帮到病人」，在奖学金支持下到外国大学参与研讨会，深入了解相关知识和技术，从中扩阔视野。她鼓励同龄人敢于追梦，坚持朝着目标努力。

另一得奖者、科技大学航空航天工程学三年级学生邱志得，因热爱滑雪而关注气候变化，目前正研发长航程太阳能飞机，盼日后能减少飞机使用化石燃料，「工程是个很难的学科，若只顾未来仕途而忽略自己的兴趣，就很难真正发展自己的潜能」。近日港产太空人黎家盈登上太空，再掀全城航天热，他亦感到启发，「即使香港很小，航空业不是主要行业，都可以上太空」。他寄语其他年轻人要相信直觉，不要怕犯错，「年轻其实是我们的本钱」。

创科局局长孙东致辞时亦以黎家盈的成就为喻，提醒创科并非遥远陌生的概念，寄语学生利用奖学金作为跳板，为国家和香港的创科发展贡献。

延伸阅读：科大「独角兽日」展逾160初创科研成果 港队前成员建平台让学生「求救」

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记者 高俊谦 实习记者 张骏宏

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