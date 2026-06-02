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教育局推「喜动亚运挑战赛」 鼓励学生建立运动习惯

教育新闻
更新时间：14:56 2026-06-02 HKT
发布时间：14:56 2026-06-02 HKT

第20届爱知．名古屋亚洲运动会将于9月19日开幕，教育局推出「喜动亚运挑战赛」，呼吁学校藉亚运的体育气氛，协助学生建立恒常运动习惯，达到平均每天累积最少60分钟、中等至剧烈强度体能活动（MVPA60）的建议。参与学生在7月6日至8月30日期间，完成指定任务，便可在MVPA60奖励计划中获得个人奖励；奖项亦颁发予积极参与学校。

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当局亦建议学生在参与活动期间，阅读最少一篇与国家或港队资料，并通过阅读报告、口头报告或录像形式作分享，以进一步认识国家体育发展，加强国民身份认同和民族自豪感。

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