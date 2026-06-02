城大7学者 获研资局海外研究计划资助
更新时间：14:46 2026-06-02 HKT
发布时间：14:46 2026-06-02 HKT
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研究资助局近日公布首届「海外研究学者计划」资助名单，城市大学共7名学者获选，总资助额逾214万元，涵盖传播学、物理学、机械工程学、化学、能源及环境学，以及生物医学工程学。城大指，获资助的学者数目及资助额，均是全港大学之冠。
人数金额冠全港
研资局今年起以试行形式推行海外研究学者计划，由26/27至28/29学年，每年颁发40个获奖名额予中期研究学者，资助他们前往海外机构的实验室、研究单位、医疗和临床机构，进行研究项目或与研究相关的专业发展培训。7名获资助的城大学者，包括媒体与传播系副教授代悦、物理学系副教授代亮、机械工程学系教授Walid Daoud、化学系副教授刘佳聪、物理学系副教授李潇、能源及环境学院教授连思琪，以及身兼生物医学院副院长的生物医学工程学系教授徐臣杰。获资助学者将前往英国牛津大学、曼彻斯特大学、南洋理工大学、新加坡国立大学等顶尖大学，参与多项科学研究与合作。
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城大署理副校长（研究）梁美仪指，首届「海外研究学者计划」极具开创性，遴选更具份量。城大获资助的学者人数位居全港之首，充分反映城大研究人员的质素、国际视野已获得广泛认可，期望获资助学者善用资源，将学术成果转化为实际贡献，持续回馈社会。
本报记者
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