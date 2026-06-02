小一统一派位2026│ 教局「提早放榜」 误发家长短讯 年份与注册日期均错

2026年度小一统一派位结果将于明天公布，家长可透过手机短讯收取统一派位结果。有家长今早却「提早」收到派位结果短讯，但内容多处错误，教育局已证实因技术故障，今早9时错误向家长发短讯。教育局呼吁家长毋须理会今早收到的短讯，当局已即时修复系统，对引起家长不便深表歉意。

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有北区家长今早收到年份与注册日期均错的短讯，但不确定获派学校资讯是否正确。 受访者提供

短讯提获派学校 教局吁家长毋须理会

据本报获得的短讯内容，有北区家长收到内有「小一入学申请编号」的短讯，声称通知「有关2025年度小一入学统筹办法的统一派位结果」，通知家长子女获派粉岭的香海正觉莲社佛教正觉莲社学校，并着家长在「2025年6月10日至11日前往获派学校办理入学注册手续。」然而。今年度应是2026年度，而注册日期应是2026年6月9至10日。

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在家长群组，不少家长质疑短讯内容多处出错，但不确定获派结果是否提早公布，有人称短讯出现的校名正是自己的第一或第二志愿，有家长直言「照常理推测，派位结果应该系真」，其他家长亦表认同。

教育局回应指，今日因系统设定问题，向家长发出小一派位结果短讯，已即时修复系统，对引起家长不便深表歉意。当局呼吁家长毋须理会今早收到的短讯。强调全港正式的派位结果，将依原定计划于明日（6月3日）透过短讯正式发送。

今年度参加小一派位学童仅16345人，按年减逾3100人，令新学年升小统一派位满意度再创新高，获派首三志愿比例达86.2%，较去年增约6.5%，连同自行分配学位阶段，整体满意度更连续4年突破九成，达到93.6%。

本报记者

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