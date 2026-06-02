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浸大生创作艺术装置 展现亡父「数字人生」

教育新闻
更新时间：07:45 2026-06-02 HKT
发布时间：07:45 2026-06-02 HKT

艺术作品可是创作者「寻找」的过程。在浸会大学创意艺术学院举办的毕业展上，有学生创作装置展现亡父生前的「数字人生」，并感叹人死后只沦为冷冰冰的数字与个案，但女儿视角之下，却从不同数据重塑父亲生前的不同面相，期望通过作品与亡父轻声说句「多谢！」

冀藉作品说句「多谢」

浸大在2022年开办跨学科的「艺术及科技文理学士（荣誉）」课程，29名首届毕业生参与在东九龙文化中心举行，题为「Ctrl+F」的毕业展。参展学生之一的李沛莹，创作名为「他与我」的艺术装置，灵感来自一年前父亲因病离世，她处理遗产时，反复面对亡父遗留的一连串数字，身份证、税号、员工编号及银行帐户，仿佛人在身故后沦为数据，令她感到与父亲割裂，「明明爸爸是一个有血有肉的人，怎么变成一堆数据」。

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作品以打字机与投影影像组成，李沛莹解释，曾接触态度冷淡的遗产承办处人员，令她觉得对方把逝者视为个案，而非曾经活着的生命，故以打字机象征官僚主义。至于片中的文字与数字，则是她想对爸爸说的话，「因为他已不在人世，有很多说话已无法说出口，那些内容只是我一半的心底话。」她坦言父女关系以往不佳，直到父亲离世前一年始好转，在整理遗物过程，令她更了解父亲不同面相，譬如公开试成绩，她不知道亡父会否介意这些资料公开于人，但期望借作品向他说一声「多谢！」

另一参展毕业生杨珀瑶，创作的混合媒介装置「让渡」，灵感出自不少家长把育儿责任「外判」给电子装置，她用3D模拟技术设计将「产品」推销给家长的虚拟保母，引领观众反思育儿风气。她指自己父母从小只给她纸笔，表达个人所思所想，而非动辄给她手机，但不讳言「电子奶嘴」风气已难以逆转，甚至通过电子装置监控子女的一举一动，希望藉作品讽刺只为耳根清静、把育儿责任交给机器的家长。

实习记者 张骏宏

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