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中学生研AI「脚趾甲机」助长者安全剪甲

教育新闻
更新时间：07:45 2026-06-01 HKT
发布时间：07:45 2026-06-01 HKT

长者视力与身体机能衰退，修剪脚甲变得困难重重。上水凤溪廖万石堂中学的学生团队，研发集人工智能识别、磨甲及洗脚功能于一身的「脚趾甲机」，早前在「国际中学生智龄科技创新计划」获得冠军。团队计划加入穴道按摩功能，以纾缓长者脚部神经，提升保健效果。有参与设计的学生坦言，每个人年老都会遇到不便，期望通过智龄科技，让自己未来都能受惠。

智龄科技创新计划夺冠

目前「脚趾甲机」属初步阶段，团队希望藉访日行程「取经」持续优化。佘丹薇摄
目前「脚趾甲机」属初步阶段，团队希望藉访日行程「取经」持续优化。佘丹薇摄
参与研发的中三生郑竣美指，身边长者多使用利剪修甲，有一定安全隐患。
参与研发的中三生郑竣美指，身边长者多使用利剪修甲，有一定安全隐患。

廖万石堂中学研发的「脚趾甲机」具备「AI脚趾病征识别」、「自动磨甲」及「自动清洁脚甲」三大功能。参与研发的中三生郑竣美指，身边长者多使用利剪修甲，有一定安全隐患，虽坊间有尺寸小的修剪工具，但长者往往要假手于人，相当不便。团队考虑到安全问题，遂选择以「磨甲」方式取代，配合镜头监测脚甲位置，即使误触皮肤亦不易造成损伤。

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目前产品属初步阶段，完成AI识别功能，使用了micro:bit及编程技术分析有否灰甲等脚甲疾病。团队正陆续加入其他功能，中四生巫政泓表示，网上了解到穴位按摩有助纾缓长者脚部神经，拟新增加热及按摩功能，改善长者血液流通。团队亦打算加入小型喷头清洁甲屑，并将脚部治疗药喷于脚甲上，让长者安心使用。

团队早前凭「脚趾甲机」在「国际中学生智龄科技创新计划」获得冠军，将前往日本东京参加比赛。巫政泓坦言当地科技比较先进，评审较重视技术细节，团队着手完善磨甲及清洁功能，改善安全机制及产品外观。在日本期间，团队亦参观当地科技公司，他希望藉行程「取经」持续优化「脚趾甲机」。同是中四的成员陈睿熙指，研发智龄科技的过程中，了解到长者的不便，自己年老后可能面对相似状况，「期望现在做的产品，未来我们都可以使用」。

记者  佘丹薇

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