浸大与直资议会签合作备忘录 加强助非本地学生在港升学

去年《施政报告》提出以试点形式，容许直资学校申请上调班级数目及每班学生人数。浸会大学与香港直资议会日前签署合作备忘录，携手加强对在直资学校就读的非本地学生的升学支援，包括设立专用的「校长推荐计划」、向透过该计划入学的合资格非本地学生颁发奖学金等，冀助推动「留学香港」品牌及发展香港成为国际教育枢纽。

包括设推荐计划颁奖学金等

周伟立（左三）、陈狄安（右四）及其他与会嘉宾，见证黄金莲（中）和程淑丽（左四）签署备忘录。浸大提供

出席签署仪式的包括浸大副校长（教与学）周伟立、直资议会副主席陈狄安及多名直资议会会员，见证浸大教务长程淑丽及直资议会主席黄金莲签署合作备忘录。根据合作备忘录，双方将建立合作框架，促进直资议会成员学校非本地学生的发展，考虑中的方案包括设立「校长推荐计划」、向透过该计划入学的合资格非本地学生颁发奖学金，以及探索举办招收非本地学生的联合活动等；浸大亦会与直资议会紧密合作，推行包括联合海外宣传及暑期课程在内的不同计划。

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黄金莲相信，是次合作将有助来港就读直资学校的非本地学生，加深对香港的认识和感情，使他们日后有更大机会继续留港升学及就业，为本地社群作出贡献，同时响应政府「留学香港」的政策蓝图。

浸大为非本地学生开设的网上暑期课程近年不断扩展，6月下旬将迎来破纪录的超过1500名来自44个国家的参加者。周伟立表示，浸大本科课程的非本地学生录取人数近年稳步上升，2025/26学年已达约三成，并将增加至50%；该校亦将于2026/27学年担任大学校长会及其国际化小组的召集人，负责统筹8间政府资助大学的海外宣传活动。

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