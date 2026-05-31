双非生转校10次生活飘泊 持定信念开拓创科兴趣

本身是双非学生的中五生赖锦丰，因父母离异，先后在孟加拉与内地生活上学，过着颠沛流离的生活，转过约十间学校。虽然童年日子总是飘泊不定，他仍抱持「挫折不可避免，放弃不可原谅」的信念积极面对，更开拓自己的创科兴趣，昨获表扬为「青苗十大进步生」。

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现时在仁济医院靓次伯纪念中学就读的赖锦丰在港出生，因妈妈在孟加拉从商，曾于当地生活，及后父母离异，抚养权归爸爸所有，他遂到爸爸故乡广东梅州，成为留守儿童。由于居无定所，他自小便要不断转校，「我小学读过四间，中学就两间，幼稚园都有大约三间」。他提到小三时曾遭遇欺凌，曾经不想上学而再次转校。家人因工作关系未能长居香港，独自一人生活的他，只好被安排在家舍居住。

面对不顺遂、与同龄同学难以想像的童年，他称多少会感到与他人格格不入，但相信每人经历不同，并不可以比较，「我还是觉得『挫折不可避免，放弃不可原谅』」，一直抱持一往目前的心态向前迈步。

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「正因为自己曾经淋过雨，也想为别人撑一把伞」，赖锦丰平常会做义工，探访老人院、与智力障碍同学交流等。为帮助社会，他更开拓了创科兴趣，曾经研发「转向头盔」以减低交通意外，在不同比赛中获奖，「这个是我喜欢创科的一点，借由发明主动去帮助社会」。

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记者 高俊谦