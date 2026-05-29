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培侨书院学生受甲甴启发 研仿生六足月面机械人夺冠

教育新闻
更新时间：20:32 2026-05-29 HKT
发布时间：20:32 2026-05-29 HKT

国家正计划在月面上建设国际月球科研站，培侨书院的学生团队受到不少人望而生畏的曱甴所启发，提出仿生六足月面机械人的设计方案，机械人可灵活应对月球复杂地貌，协助执行资源运输、材料搬运及组装等任务，更可就地取材，为月球基地提供建筑材料，在理工大学与教育局合办的「月球机械人设计比赛」中夺得冠军。

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六足参考甲甴脚 助月面行动自如

赛事是「筑造未来：国际月球科研站机械人」计划的重点活动之一，吸引粤港澳大湾区共52间中学与国际校参加，提交共65份设计方案。夺冠的培侨书院团队成员之一，中五生陈家迎指，六足设计启发自曱甴的脚部结构，有助灵活、平稳与顺滑移动，较传统车轮设计更适合在凹凸不平的月面。倘个别支架失灵，六足设计亦可互补不足，让机械人可继续完成任务。她形容研发与设计花了不少心思，困难之处是调控机械人的机件姿态，避免出现动弹不得的情况。

机械人的另一特色，是可以自主采掘月球土壤，再以高温处理及3D列印方式，在太空人登月前准备建造基地的材料。团队期望机械人方案得到实践，应用于月球科研站上。

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德望学校倡多机协作夺亚军

亚军由德望学校研发的「多机械人协作系统」夺得，团队建议系统由基地、运输车及跳跃探测器组成，以多机协作模式进行深空探测任务，克服单一机械人的限制。季军得主香港墨尔文国际学校，团队倡议研发以放射性同位素热能发电机，驱动可自主地形测绘与勘探资源的机械人，以适合月球南极永久阴影区的长期任务。

理大深空探测研究中心副主任吴波赞扬，各得奖方案非常吸引，形容学生提出的「奇思妙想」，对日后探月任务的科研发展有启发性。

记者　梁子健

 

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