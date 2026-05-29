城大于「2026年自然指数化学增刊」排全港第一 化学与跨学科科研水平获肯定
更新时间：17:45 2026-05-29 HKT
发布时间：17:45 2026-05-29 HKT
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本港大学积极推动科研发展，在最新公布的「2026年自然指数化学增刊」（Nature Index 2026 Chemistry Supplement）中，城大在「全球200所顶尖科研机构」的排名位列全球第38位及全港第一，反映大学在化学及跨学科科研领域的国际影响力与研究实力。
3大学科排名 均列全港首位
该排名根据全球科研机构于前年9月至去年8月期间，在顶尖化学期刊发表论文的贡献份额进行评核。城大在排名中位列全港榜首，显示大学在化学研究及相关跨学科领域持续取得突破性成果，备受国际学术界肯定。
「自然指数」报告指出，化学研究正处于转型阶段，受到新兴科技发展及全球环境挑战所推动。城大在化学范畴一直处于领先地位，是香港唯一在三个主要国际权威学科排名中均位列全港第一、全球40大的大学，包括2025年软科世界一流学科排名、《美国新闻与世界报道》2025-2026年度全球最佳大学排名，以及「2026年自然指数化学增刊」。
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城大表示，该校一直积极推动涵盖先进材料、洁净能源、人工智能、生物医学及环境科学等领域的创新及跨学科研究。未来，大学亦会进一步推动跨学科创新与技术转化，在培育全球顶尖科研人才、应对全球环境与科技转型挑战的进程中，持续贡献及发挥影响力。
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