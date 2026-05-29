小一统一派位2026︱6.3起放榜 逾86％学童获派首3志愿

2026年度小一统一派位结果将于下周公布。教育局将于下周三及四（6月3及4日），透过「智方便」、电话短讯及邮递方式，通知家长派位结果。

教育局发言人表示，2026年度共有16,345名儿童参加小一统一派位，获派首3志愿学校的儿童为14,093人，约占86.2%，较去年的79.7%，上升6.5%；至于自行分配学位及统一派位阶段合计，获派首3个志愿学校的儿童，整体满意率则为93.6%。



小一统一派位阶段的学额分为两部分，甲部占统一派位学额的10%，属不受学校网限制，余下九成的统一派位学额属乙部，家长须选择申请儿童所属学校网／选校名单内的学校。今年参加统一派位的儿童当中，获派甲部学额的占1 865人，获派乙部学额的占14 480人。

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教育局表示，已使用「智方便」或「智方便+」启动「小一入学电子平台」帐户的家长，可于下周三上午１０时起，透过电子平台查阅统一派位结果；此外， 家长如在「选择学校表格」内已填写手提电话号码，并同意透过该手提电话号码接收派位结果，亦会于6月3日，透过电话短讯得知派位结果。

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另外， 家长亦将收到香港邮政透过「本地邮政速递」，于6月3及4日派递，印有统一派位结果的《小一注册证》。如派递时无人收件，香港邮政人员会留下「领取邮件通知卡」，家长可于下一个工作天下午开始，到指定的邮政局领取上述邮件。倘若家长于6月5日仍未收到有关邮件或「领取邮件通知卡」，可于6月6或7日，到指定的领取中心取回《小一注册证》。

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