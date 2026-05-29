JUPAS改选2026︱首轮改选数据出炉 运动与航天相关科目受青睐 边科竞争最激烈？

大学联招（JUPAS）首轮改选日前结束，在运动盛会与全城掀起航天热潮之下，各大学院校的体育运动、航空航天工程等科目竞争激烈。学友社学生辅导顾问吴宝城分析，相关行业发展蓬勃、吸引更多应届文凭试考生报读，但呼吁考生在放榜前认真思考升学方向，制定相关选科策略，以免因成绩失利，为入读大学而「药石乱投」。

岭大及及教大有科目49人争一席

申请人数最多的联招课程 大学 课程名称 学额 申请人数 理大 护理学（荣誉）理学士 193个 2248人 中大 理学 335个 2025人 都大 护理学荣誉学士（普通科） 410个 1753人 中大 工商管理学士综合课程 212个 1571人 港大 护理学学士及

护理学学士菁英领袖培育专修组别 共210个 1243人及133人 浸大 工商管理学士（荣誉） 185个 1268人 教大 运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士 25个 1206人 竞争最激烈的联招课程 大学 课程名称 学额 每学额竞争人数 岭大 社会科学（荣誉）学士-健康及社会服务管理 8个 49.38人 教大 心理学荣誉社会科学学士 20个 49.10人 教大 运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士 25个 48.24人 理大 工商管理组合学士课程 约17个 约42.65人 中大 教育学士（幼儿教育） 19个 37.79人 教大 文化传承教育与艺术管理荣誉文学士及中国历史教育荣誉学士 12个 36.67人 浸大 环球萤幕演技艺术学士（荣誉） 8个 36人 资料来源：各间大学

JUPAS首轮改选前晚截止，本报向八大及都会大学查询改选后各科竞争情况，发现运动与航天相关科目备受应届考生青睐。运动相关科目方面，中文大学健康与体育运动科学有27.81人争一个学额。教育大学运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士更是48人争一个学额，有多达1206人报读，成为该校最多人报读的科目。在近日港产太空人黎家盈随神舟二十三号升空，带动全城航天热潮下，科技大学机械及航空航天工程学系有514人竞逐77个学额，平均6.68人竞逐一席，是科大第三多人报读的课程，竞争则排第二高。

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至于竞争最激烈的科目，以岭南大学社会科学（荣誉）学士（健康及社会服务管理）及教大心理学荣誉社会科学学士，两者均录得49人争一席。人数计，最多人报读是理工大学的护理学（荣誉）理学士，课程设193个学额，却有2248人报读。

对于运动与航天相关科目竞争激烈，吴宝城指运动本身属热门科目，近年随着启德体育园启用，更多运动盛事来港主办，相关学科的工作机遇增加，吸引更多学生报读；近年国家航天发展的机遇、以至近日的航天热潮，都吸引学生报读，而科大机械及航空航天工程学系，课程名称与定位较其他院校开办课程更为明确，有助吸引学生选读。

吴宝城︰选科秤成绩 仍勿忽视自身兴趣

今年文凭试将于7月15日放榜，考生可再作一次联招改选。吴宝城指，学生选科应以兴趣或就业方向为主，放榜后须按公开试及过往收生成绩等因素作调整，建议考生确定有兴趣的方向后，备选一些该范畴内其他院校的科目，「例如想读工商管理的同学，在三大以外亦可选择其他院校」，选科时不要只看文凭试成绩而忽视自身兴趣，「有些同学会忘记初衷而乱选科目，或为了入大学而选择没兴趣的科目，提早确定方向就不用担心到时乱改选择。」

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近年学龄人口下降、幼稚园以至小学收生危机频现，但中大教育学士（幼儿教育）仍有平均37.79人争一个学额，为全校最高，港大文学士及教育学士（语文教育—英文教育）和教育学士（幼儿教育及特殊教育）亦分别为该校竞争第一和第四激烈的学科。吴宝城直言，不排除部分考生基于平日生活接触的职业而选科，但幼儿教育一向都是受欢迎科目之一，加上院校名气、港人日渐重视栽培幼儿等因素，即使幼稚园业界呈收生危机，仍有学前游戏小组、学前教育中心等就业出路，故联招报读数字不会大跌。

记者 欧文瀚 高俊谦