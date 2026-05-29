JUPAS改选2026︱首轮改选前晚截止 运动与航天相关科目受青睐
发布时间：06:45 2026-05-29 HKT
大学联招（JUPAS）首轮改选日前结束，在运动盛会与全城掀起航天热潮之下，各大学院校的体育运动、航空航天工程等科目竞争激烈。学友社学生辅导顾问吴宝城分析，相关行业发展蓬勃、吸引更多应届文凭试考生报读，但呼吁考生在放榜前认真思考升学方向，制定相关选科策略，以免因成绩失利，为入读大学而「药石乱投」。
岭大及及教大有科目49人争一席
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申请人数最多的联招课程
竞争最激烈的联招课程
资料来源：各间大学
JUPAS首轮改选前晚截止，本报向八大及都会大学查询改选后各科竞争情况，发现运动与航天相关科目备受应届考生青睐。运动相关科目方面，中文大学健康与体育运动科学有27.81人争一个学额。教育大学运动科学及教练荣誉理学士及体育教育荣誉学士更是48人争一个学额，有多达1206人报读，成为该校最多人报读的科目。在近日港产太空人黎家盈随神舟二十三号升空，带动全城航天热潮下，科技大学机械及航空航天工程学系有514人竞逐77个学额，平均6.68人竞逐一席，是科大第三多人报读的课程，竞争则排第二高。
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至于竞争最激烈的科目，以岭南大学社会科学（荣誉）学士（健康及社会服务管理）及教大心理学荣誉社会科学学士，两者均录得49人争一席。人数计，最多人报读是理工大学的护理学（荣誉）理学士，课程设193个学额，却有2248人报读。
对于运动与航天相关科目竞争激烈，吴宝城指运动本身属热门科目，近年随着启德体育园启用，更多运动盛事来港主办，相关学科的工作机遇增加，吸引更多学生报读；近年国家航天发展的机遇、以至近日的航天热潮，都吸引学生报读，而科大机械及航空航天工程学系，课程名称与定位较其他院校开办课程更为明确，有助吸引学生选读。
吴宝城︰选科秤成绩 仍勿忽视自身兴趣
今年文凭试将于7月15日放榜，考生可再作一次联招改选。吴宝城指，学生选科应以兴趣或就业方向为主，放榜后须按公开试及过往收生成绩等因素作调整，建议考生确定有兴趣的方向后，备选一些该范畴内其他院校的科目，「例如想读工商管理的同学，在三大以外亦可选择其他院校」，选科时不要只看文凭试成绩而忽视自身兴趣，「有些同学会忘记初衷而乱选科目，或为了入大学而选择没兴趣的科目，提早确定方向就不用担心到时乱改选择。」
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近年学龄人口下降、幼稚园以至小学收生危机频现，但中大教育学士（幼儿教育）仍有平均37.79人争一个学额，为全校最高，港大文学士及教育学士（语文教育—英文教育）和教育学士（幼儿教育及特殊教育）亦分别为该校竞争第一和第四激烈的学科。吴宝城直言，不排除部分考生基于平日生活接触的职业而选科，但幼儿教育一向都是受欢迎科目之一，加上院校名气、港人日渐重视栽培幼儿等因素，即使幼稚园业界呈收生危机，仍有学前游戏小组、学前教育中心等就业出路，故联招报读数字不会大跌。
记者 欧文瀚 高俊谦
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