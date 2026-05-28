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调查：近一成中学生有「学校隐性疏离」风险 团体吁及早识别并加强支援

教育新闻
更新时间：15:41 2026-05-28 HKT
发布时间：15:41 2026-05-28 HKT

学生辍学与拒学的问题，近年渐受关注。有调查发现，逾两成半学生不喜欢学校生活，近一成人更处于「隐性疏离」状态。香港基督教服务处指学生「隐性疏离」未必有明显行为问题，如学生经常独处、未参加课外活动等，均是疏离征兆，忧虑他们一旦离校，日后将难以支援，呼吁学校加强朋辈支援。

延伸阅读：调查：4成中五中六生呈抑郁焦虑症状

曾遭欺凌者风险较高

为及早识别有辍学倾向的青年，香港基督教服务处今年2至3月以问卷形式，访问1958名中一至中五学生。问卷环绕「班主任评价」、「喜欢校园生活」、「有同性朋友」及「有没有遭受欺凌」4个风险指标，评估学生有否「隐性疏离」风险，结果8.4%受访学生至少符合两项指标，存有隐性疏离风险，即每12人中，便有1人在学校生活连结有困难，26%人表示不喜欢学校生活。在家庭功能方面，分别有48%及16%受访学生有中度及重度障碍，仅36%人家庭功能正常。

基督教服务处研究及发展中心主任陈志慧分析，隐性疏离有五大因素交织造成，当中遭欺凌的学生，风险比一般学生高76%，有特殊学习需要的学生高49%，而且类别越多，风险越高；其抑郁或焦虑状况，亦比一般高出约3成。疏离者的朋友或家庭支援程度一般较不足，平均低约两成。

虽然不少隐性疏离风险属于个人特质，平时难以被识别，但调查发现，学校可从多个方向识别，譬如疏离学生在小息或午饭独处，频率会比一般学生高出56%，迟到、无故缺席、经常请假及早退频率会高出3成半至4成，在课余时间无与同学联系或社交场合表现紧张，亦会高出3成至3成半。此外，调查亦发现从未参与课外活动的学生，疏离风险高37%，反之参与越多，风险则越低。

延伸阅读：都大精神健康急救课程见成效 学生：让自己「多了一个自救机会」

17岁青年Ada（化名，中）中四时毅然辍学。高俊谦摄
17岁青年Ada（化名，中）中四时毅然辍学。高俊谦摄

过来人：归属感很重要

17岁青年Ada（化名）由于家庭及情绪问题，中一起经常迟到请假，分组活动亦被同学杯葛，小息时经常孤独一人，「当时返学纯粹觉得是学生责任」，直至中四时毅然辍学做兼职，幸得老师转介社工介入，相隔一年后重返校园，现时以完成文凭试为目标。事后回想，她指当时如有「师兄师姐」与她聊天，或许不会拒绝上学，认为对学校的归属感很重要。

机构儿童及青少年服务总监蔡慧仪表示，Ada的个案反映隐性疏离是多重因素逐渐形成，这些学生可能较安静、没有明显行为问题，但正逐渐失去与学校联系，一旦离校，社会将难以支援，呼吁学校尽早识别。她续称，现时学校朋辈支援活动，一般只为中一新生举办，为期仅一学期，建议校方延长及扩阔对象，并开办社交主题小组及提供个人辅导，提升学生的连结度以减低风险。

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