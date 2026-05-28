每12学生有1人在校隐性疏离 团体忧辍学吁及早支援

学生拒学或辍学的问题，近年渐受关注。有调查发现，逾四分一学生不喜欢学校生活，六成人正面对家庭挑战，8.4%学生更处于「隐性疏离」状态。香港基督教服务处指学生经常独处、没有参加课外活动等，均是疏离征兆，忧虑他们一旦离校，日后将难以支援，呼吁学校改善朋辈支援。

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为及早识别有辍学倾向的青年，香港基督教服务处今年2至3月以问卷形式，访问1958名中一至中五学生。问卷环绕「班主任评价」、「喜欢校园生活」、「有同性朋友」及「有没有遭受欺凌」四个风险指标，评估学生有否「隐性疏离」风险，结果8.4%受访学生至少符合两项指标，存有隐性疏离风险，即每12人当中，便有1人在学校生活连结有困难。26%人表示不喜欢学校生活，在家庭功能方面，有36%受访者家庭功能正常，48%及16%分别有中度及重度障碍。

基督教服务处研究及发展中心主任陈志慧分析，隐性疏离有五大因素造成，当中有特殊学习需要及遭欺凌的学生，风险比一般学生高出49至76%，而疏离者的朋友或家庭支援程度一般较不足，平均低约两成。她提到学校可以根据四个行为特征，辨识疏离行为，例如学生经常在小息或午饭独处、经常迟到、没有参加课外活动、课余时间没有与同学联系等。

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17岁青年Ada（化名，右）中四时毅然辍学。高俊谦摄

17岁青年Ada（化名）由于家庭及情绪问题，中一起经常迟到请假，分组活动亦被同学杯葛，小息时经常孤独一人，「当时返学纯粹觉得是学生责任」，直至中四时毅然辍学做兼职，幸得老师转介社工介入，最终在相隔一年重返校园，现时以完成文凭试为目标。事后回想，她表示当时若有「师兄师姐」与她聊天，或许不会拒绝上学，认为对学校的归属感很重要。

服务处儿童及青少年服务总监蔡慧仪表示，Ada的个案反映隐性疏离是多重因素逐渐形成，这些学生可能较安静、没有明显行为问题，但正逐渐失去与学校联系，一旦离校，社会将难以支援，呼吁学校尽早识别。她续称，现时学校朋辈支援活动，一般只为中一新生举办，为期仅一学期，建议校方延长及扩阔对象，并开办社交主题小组及提供个人辅导，提升学生的连结度减低风险。

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