中大发表全港首个全球「大学可持续发展指数」 本港3大学列前20位

可持续发展议题日渐受到社会关注，香港中文大学近日发表全港首个有系统的全球「大学可持续发展指数」（USI），结果显示全球前20名的院校当中有近半来自亚洲，当中香港占3间，包括中大、浸会大学及岭南大学。团队指全球大学的评分于「实践」及「影响」层面较弱，反映大学在落实社会责任上仍处发展阶段，期望指数能为政策制定者提供客观数据，推动高等教育机构成为社会变革的驱动力，惠及社会大众。

数据量化全球151院校表现

卢永鸿认为，不应只以学术研究表现评定大学的价值，大学亦应给予各类持份者应有的关注与责任。中大提供

USI由中大社会科学院主导、中大公共政策研究中心及商业可持续发展中心负责执行，并由中大公共政策研究中心主任卢永鸿带领团队进行研究。团队于2016至2022年间进行系列初步评估，并于2023年发布首个大中华区「大学可持续发展指数」，今次则将评估范围扩展至全球及亚太地区。

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团队采用建基于大学社会责任表现的「价值—过程—影响」（VPI）框架作为评估模型，以数据量化全球151间院校在学生、员工、社区、环境、政府或资助机构、同侪院校及供应商等7个主要持份者范畴的大学社会责任实践，全面衡量各院校的可持续发展表现。

研究结果显示，大洋洲院校整体分数最高，欧洲紧随其后，而跻身全球前20名的院校中有近半数来自亚洲，包括中大、浸大和岭大3间香港院校。研究亦反映，在VPI框架各层面中，「价值」层面分数最高，其次为「管理」，而「实践」及「影响」分数则相对偏低。

卢永鸿表示，「大学社会责任」最先是由欧美推动，亚洲院校起步稍迟，但现阶段投入的程度与表现提升不少，甚至名列前茅，反映亚洲高等教育界对可持续发展的重视及积极实践。他认为大学的价值不应只以学术研究表现评定，亦应给予各类持份者应有的关注与责任，以进一步推动社会可持续发展。

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考虑与教资会及政府分享结果

对于本港院校的表现，卢永鸿相信院校如能加强「实践」及「影响」层面的推动，整体表现有望进一步提升。研究团队考虑与教资会及相关政府部门分享指数结果，并提出以实证为本的建议，期望研究能帮助大学清晰定位其在可持续发展中的角色，同时为政策制定者提供客观数据，推动高等教育机构成为社会变革的驱动力，以惠及社会大众。



团队亦表明，USI将会每年更新，持续追踪各院校在可持续发展各层面的进展，并于今年下半年举办首届有关大学社会责任及可持续发展的论坛，邀请相关持份者分享实践经验及研究发现，亦会邀请受评院校的代表出席。

本报记者

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