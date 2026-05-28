HKU SPACE与Google Cloud签合作备忘 以人工智能驱动教育数码转型

香港大学专业进修学院（HKU SPACE）与Google Cloud香港今天(28日)签署合作备忘录，建立战略合作伙伴关系，携手以人工智能驱动教与学、课程研发及院校营运等领域的数码转型。合作备忘录由香港大学专业进修学院院长李经文教授、Google Cloud香港主管Ricky Kwok共同签署。

香港大学专业进修学院院长李经文与Google Cloud香港主管Ricky Kwok签署合作备忘录。HKU SPACE提供

李经文表示，该校已将「拥抱科技」列为2025至2030年发展策略的核心方向，是次的合作，为学院在数码转型历程中竖立了重要的里程碑；又指将借助全球顶尖的人工智能技术，优化教与学成效、精简营运流程，并透过数据分析提升学院的整体服务质素。

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Ricky Kwok指出，是次与香港大学专业进修学院合作，意义不止于技术层面，更在于赋能当代及新一代人才，让他们掌握人工智能知识与技能，从而在数码时代大展所长。

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根据协议内容，双方将围绕四大范畴展开合作：

．引入 Google 顶尖人工智能工具：向教职员及学生推出 Gemini Enterprise for Education 平台，提升教与学效能，建立个人化学习环境。

．全面推动人工智能教育数码转型：将Gemini Enterprise技术整合至学院网上学习管理系统SOUL，实现人工智能辅助教与学；设立Google Cloud AI实验室，支援学生主导的创新项目；推出「HKU SPACE x Google AI Prompt Library」，为师生提供具系统性且优质的人工智能学习资源。

．课程规划与研发：合作开发以人工智能为核心的课程，并将人工智能整合至现有课程之中，以确保教学内容能紧贴产业与科技发展趋势；为应对实际挑战的人工智能解决方案原型提供技术指导。

．人才培育及联合推广：由 Google专家主持专业培训及认证课程，提升学员应用人工智能工具的能力；并在香港大学专业进修学院开放日、Google Cloud Leaders Connect 等旗舰活动中进行推广，扩大合作影响力。

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