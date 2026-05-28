施俊辉率团访杭州 借鉴AI教育经验推数字蓝图

政府正积极发展数字教育，教育局副局长施俊辉日前率领教育界组成的考察团访问杭州，期间到访创科企业，推动浙港两地在人工智能(AI)教育的交流，又分别到访大学及中学，了解跨学科研究成果及AI课程推展情况。施俊辉指，杭州在AI教育与创科融合的经验，对香港提供宝贵借鉴。

参观淅大创新实践基地

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考察团由约30名教育界及AI业界人士组成，包括教师、中小学及特殊学校校长、大专院校及教育专业团体代表、数码港及生产力促进局代表等，立法会教育界议员邓飞亦有随行。施俊辉日前抵达浙江省教育技术中心，并与浙江省教育厅官员会面，听取他们分享推进人工智能教育的策略与成果。他指本港力求建立科技创新与人才培养相互支撑的机制，打造教育、科技、人才一体化发展的格局，以提升国家创新体系的整体效能，杭州在AI教育与创科融合的领先经验，对香港未来落实《中小学数字教育发展蓝图》及推进教育革新，提供宝贵借鉴。

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考察团参访浙江大学机器人与智能装备学生创新实践基地，了解校方培养学生数字素养的经验，在机器人与智能装备上的跨学科研究成果；在当地AI教育基地杭州市瓶窑中学，考察团参观包括科创中心楼等设施，实地体验以课堂机器人及无人机为主题的AI课，并与校方代表就AI课程设计、理念和管理经验等进行深入交流。考察团亦到访「杭州六小龙」之一的强脑科技，听取企业代表分享研发脑机接口技术的最新进展，以及在教育领域的实践。

本报记者



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