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升级并校｜泰伯校长：合并陷僵局幸有白武士 未来推多项改革 冀学校传承下去

教育新闻
更新时间：07:30 2026-05-28 HKT
发布时间：07:30 2026-05-28 HKT

早前收生不足而获「派0班」，马鞍山的吴氏宗亲总会泰伯纪念学校，获当局批准开办「私小一」。校长侯达燊接受专访时透露，原拟的合并计划陷入僵局，幸得家长引荐国际顺势疗法评议会主席杜家麟充当「白武士」相助，斥资1200万元协助学校转型，最终说服当局。两人认为兼顾学业和学生身心灵健康的学校，正符合本港所需，未来将推行多项改革，期望把学校传承下去。

说服教育局过程非顺利

教育局日前公布批准两间小学申请「私小一」，较3月底披露各校提交发展方案时增加一间。获批之一的吴氏宗亲总会泰伯纪念学校，校长侯达燊透露，学校原先拟与他校合并，原方案是把另一间学校并入该校，未几遇到友校家长反对，「事实我们派不到班，所以对面学校有要求也很合理」；其后调整方案为并入友校，但未能说服家长认同对学生有利，「无论是甚么方案，都希望为我们的小朋友，甚至是一、二年级能继续在这里读书和毕业。」

延伸阅读︰升级并校｜泰伯学校获白武士斥逾千万办私小一 鲜鱼行学校获批与基全小学合并

合并陷入僵局之际，有家长提议校方申请「私小一」，更成功邀请「白武士」注资，引荐杜家麟与校方接触，双方会面数次，杜家麟便同意为学校解决问题。杜家麟坦言，说服教育局的过程并非顺利，一度被质疑逐步注资做法欠说服力，他随即决定一次过拨出1200万元供学校未来6年使用，并承诺日后学校若有需要，将尽力协助。

从萍水相逢到义无反顾，杜家麟坦言是认同学校的教学理念︰「今时今日香港很多学校都很大压力，不少亦忽略身心灵的教育」，他欣赏学校着重学生的学术表现之余，亦建立身心灵健康，让他们喜爱返学的同时，学会珍惜生命，「学校强调『每个小朋友都能被看见』，这种关怀是不容易」。

杜家麟的不少朋友，正是泰伯纪念学校家长，他举例指有家长子女在其他学校就读时承受巨大压力、成绩欠佳，更一度不想返学，但转到泰伯就读后，性格变得开朗，喜欢上学更考取第一名，情况与他接触的其他家长口径一致。他期望校方进一步推广教学理念，为家长提供另一个选择。

延伸阅读︰升级并校｜ 「派0班」学校方案敲定 8校获批合并 2校准开「私小一」

学生有机会读「第四语言」

学龄人口跌势难止，学校若在开办「私小一」的6年内再度收生不足，只能在合并与停办之间抉择。侯达燊感谢杜家麟「患难见真情」之余，亦强调学校未来推行多项改革，包括走向国际化的学习模式，让学生有机会修读「第四语言」，并继续现时在「自学簿」归纳学习内容的做法，提升学生的学习自信心；未来学校将举办多场资讯日和简介会，家长们也会落力协助宣传，让更多人认识学校。

他相信在这笔资金的协助下，连同全校家长和教学团队的合作，能令学校的旅程走得更远，「我不会想6年后的事，而是着重今次机会凝聚了学校的持分者和社区，只要能给人见到我们做好的方面，相信很多家长都会支持」。

记者 欧文瀚

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