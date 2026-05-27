邵逸夫奖︱中国学者陈竺与两法国学者同获医学奖 研罕见血癌提高治愈率至九成

2026年度邵逸夫奖公布得奖名单，共有7名科学家获奖。其中生命科学与医学奖，由中国上海交通大学医学院附属瑞金医院教授、全国人大常委会前副委员长陈竺，与两名法国学者安妮德尚（Anne Dejean）及戴宇阁（Hugues de Thé）共同获得，为首次有中国学者获颁此奖项。三人的研究发现一种罕见急性血癌的致病基础，开创协同标靶治疗方案，大幅提高此疾病的治愈率至九成，同时开启未来30年以「治本」方式医治癌症的先河。

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本年度邵逸夫奖继续设有3个奖项，每项奖金120万美元。今年生命科学与医学奖得主，共同颁予陈竺、法国学者安妮德尚及戴宇阁。陈竺为全国人大常委会前副委员长，曾任卫生部部长、中国红十字会会长，亦是首位中国学者获得此奖。

三人的研究针对「急性早幼粒细胞白血病」（APL）的病理及治疗，安妮德尚与戴宇阁首次阐明导致APL的分子缺陷，视黄酸可以恢复其中一条被融合的染色体基因完整性，陈竺及后应用于临床实践，结合视黄酸及砷（即砒霜）两种中国疗法，证实缓解率和存活率通常超过90%，彻底革新了癌症治疗方式，扭转过去传统化疗的不良影响。邵逸夫奖理事会理事胡志远表示，陈竺的研究将中医混合前沿西方医学，对有华人获奖非常欣慰。

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天文学奖得主为日本教授野本宪一（Ken'ichi Nomoto）及美国教授斯坦福·伍斯利（Stanford Woosley），表彰其恒星爆炸和元素起源研究，深化人类对新化学元素生成过程的认识。数学科学奖颁授予美国学者伊曼纽尔康德斯（Emmanuel Candès）及卡米洛·德·雷列斯（Camillo De Lellis），表彰他们在运用深刻数学分析技术，解决重要应用方面取得的突破性贡献，分别解决了信息论、信号处理和统计学中的关键问题，以及推动了几何测度论及流体动力学中奇异性问题的研究。

记者 高俊谦

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