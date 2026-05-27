城大新运动中心启用 内设全港最大单层大学体育馆

设有全港最大单层大学体育馆、本地大学首个双打壁球场等设施，城市大学全新的胡法光运动中心日前开幕。城大署理校长李振声形容「新主场」将全面提升训练效益，成为校内各运动队伍的坚实后盾。校董会主席魏明德指全新的运动中心既是培育体坛精英的专业场地，更是凝聚师生、校友和城大社群的平台。

引入专业赛事级设施 多项全港大学之冠或首创

全新落成的胡法光运动中心，引入多项专业赛事级别的顶尖设施，不少均为全港大学之冠或首创。包括楼高达10米，全港最大单层大学体育馆，铺设极佳吸震功能的双层垫层系统枫木运动地板，是全港唯一同时符合篮球、羽毛球、手球及排球顶级标准的专业运动地板，可同时容纳14个羽毛球或匹克球球场，亦可作3个篮球或排球场，或1个手球场。中心亦设全港大学首个双打壁球场，装设电动可移动侧墙，能灵活切换单打与双打球场。

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中心亦设全港大学首个全天候室内缓跑径，采用专业耐磨及高弹性的运动面层材料，不受天气影响，舒跑径更连接延伸至长1.5公里的户外山边小径。乒乓球室则采用符合国际乒联（ITTF）吸震标准的专业塑胶运动地垫，可同时设置8张乒乓球桌；亦可灵活转换设置，支援击剑及室内射箭等运动。中心亦引入数码化健身设施，器材设智能系统，可将运动数据上载至云端，方便用家透过流动装置应用程式，随时查阅及管理个人健康进度。

城大署理校长李振声致辞指，中心落成象征城大对卓越的追求，形容「新主场」将全面提升训练效益，成为校内各运动队伍的坚实后盾。中心亦秉持全人参与的精神，让体育融入校园日常生活，让精英运动员与初学者，都能乐在其中。校董会主席魏明德指全新的运动中心既是培育体坛精英的专业场地，更是凝聚师生、校友和城大社群的平台。

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胡晓明：体育赋予课本以外的智慧

城大基金理事会联席主席及最高荣誉会长胡晓明，致辞指中心以其先父胡法光博士命名，旨在传承他以身作则、坚毅不屈与正直的宝贵精神，将其体育热忱延续至校园每个角落。积极倡导体育发展的胡晓明，指体育赋予他课本以外的智慧，「当我萌生放弃的念头，它教会我纪律；当我感到挫败，它教会我谦卑；当我需要团队时，它教会我信任。」

城大乒乓球校队代表、港队运动员陈颢桦试用场地后，赞扬新场地的专业胶地板防滑和吸震能力极佳，空间间隔理想，可容纳更多队员同时进行高强度训练，媲美专业体育训练机构的顶级场地。

本报记者

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