Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

升级并校｜泰伯学校获白武士斥逾千万办私小一 鲜鱼行学校获批与基全小学合并

教育新闻
更新时间：08:38 2026-05-27 HKT
发布时间：08:38 2026-05-27 HKT

因收生不足而获「派0班」的小学，发展方案敲定。一度寻求合并、马鞍山的吴氏宗亲总会泰伯纪念学校，获得「白武士」斥资逾千万元相助，最终开办「私小一」方案获批。8校申请合并获批，三度面对停办危机的鲜鱼行学校将在新学年，与中华基督教会基全小学合并。校长施志劲承诺，会延续全面照顾基层学童的创校使命。

今年共有15间学校获「派0班」，其中马鞍山的吴氏宗亲总会泰伯纪念学校，昨向家长发出通告，透露向教育局提交「以私营方式开办明年度小一班级」方案，并获当局批准，该校将于27/28学年再次参加小一入学统筹办法。据了解，校方原先寻求与他校合并，但得到社会热心人士充当「白武士」，愿意投资逾千万元相助，校方经过多轮家长咨询会后，最终决定采用「私小一」作发展方案，校方稍后进一步披露详情。同样申请「私小一」的新会商会学校，方案获当局批准。

延伸阅读：升级并校｜鲜鱼行学校与基全小学合并方案获批 校长：延续全面照顾基层学童的创校使命

施志劲：延续照顾基层使命

大角咀的鲜鱼行学校昨发家长通告，证实与中华基督教会基全小学于9月1日起合并。校长施志劲指，为确保合并平稳有序，将规划前期准备工作，包括学生与家长参观互访、暑期适应先修班。教学上会举办两校主题教研及课堂设计教师发展日、教学观摩评课学习圈等。校方将举行家长分享会，讲解合并方案、课程衔接及照顾安排。施志劲指，只有校名与规模有改变，强调全面照顾基层学童的创校使命等信念，不会因任何体制变动而动摇，期望合并后是一间「有温度、有高度、有广度」的指标学校。

深水埔街坊福利会小学将于27/28学年起，与郭怡雅神父纪念学校合并，现时小一至小四学生将转往后者就读。校方强调学生将在熟悉的师长带领下，平稳完成小学阶段，实现无缝衔接；又指两校办学团体教育理念高度一致，致力营造关爱共融、追求幸福感的校园；强调合并后将发挥双方优势，优化课程规划并加强学生支援，创造更高质的学习历程。

延伸阅读：升级并校｜刘德容小学拟并校家长忧特教支援褪色 质疑教育局说法 反问「为何选校」

8校申请合并获批

教育局昨公布各校的最终结果，除了上述学校外，上水的方树福堂基金方树泉小学，与粉岭的东华三院港九电器商联会小学合并；屯门的世界龙冈学校刘德容纪念小学，与同区的柏立基教育学院校友会何寿基学校合并；青衣的柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校，与荃湾的中华基督教会全完第一小学合并；大角咀的五邑工商总会学校，与九龙城的耀山学校合并；景林天主教小学，与将军澳天主教小学合并；圣公会将军澳基德小学，与黄大仙圣公会基德小学合并。

两校选择停办，包括启基学校（港岛）及筲箕湾官立小学。至于未提出方案的基督教香港信义会信爱学校、中华基督教会长洲堂锦江小学，两校意见书未获接纳，将于29/30学年停办。

获批合并学校名单
涉及学校 合并对象
鲜鱼行学校 中华基督教会基全小学
五邑工商总会学校 耀山学校*
深水埔街坊福利会小学 郭怡雅神父纪念学校
柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校 中华基督教会全完第一小学*
世界龙冈学校刘德容纪念小学 柏立基教育学院校友会何寿基学校
方树福堂基金方树泉小学 东华三院港九电器商联会小学
圣公会将军澳基德小学 圣公会基德小学*
景林天主教小学 将军澳天主教小学
*跨区合并
资料来源：教育局

 

即将停办学校名单
涉及学校 备注
启基学校（港岛） 选择停止营办
筲箕湾官立小学
基督教香港信义会信爱学校 意见书不获接纳，未选择任何发展方案
将于2029/30学年停办
中华基督教会长洲堂锦江小学
资料来源：教育局

本报记者

 

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
20小时前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
16小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
18小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
17小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
17小时前
罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休
罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休
影视圈
12小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
14小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
02:05
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
21小时前
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
影视圈
13小时前
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
入商场热过条街？港女怒写投诉信轰全港商场冷气大缩水 网民揭消失之谜兼激赞一商场最良心｜Juicy叮
时事热话
2026-05-26 10:07 HKT