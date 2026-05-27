升级并校｜泰伯学校获白武士斥逾千万办私小一 鲜鱼行学校获批与基全小学合并

因收生不足而获「派0班」的小学，发展方案敲定。一度寻求合并、马鞍山的吴氏宗亲总会泰伯纪念学校，获得「白武士」斥资逾千万元相助，最终开办「私小一」方案获批。8校申请合并获批，三度面对停办危机的鲜鱼行学校将在新学年，与中华基督教会基全小学合并。校长施志劲承诺，会延续全面照顾基层学童的创校使命。

今年共有15间学校获「派0班」，其中马鞍山的吴氏宗亲总会泰伯纪念学校，昨向家长发出通告，透露向教育局提交「以私营方式开办明年度小一班级」方案，并获当局批准，该校将于27/28学年再次参加小一入学统筹办法。据了解，校方原先寻求与他校合并，但得到社会热心人士充当「白武士」，愿意投资逾千万元相助，校方经过多轮家长咨询会后，最终决定采用「私小一」作发展方案，校方稍后进一步披露详情。同样申请「私小一」的新会商会学校，方案获当局批准。

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施志劲：延续照顾基层使命

大角咀的鲜鱼行学校昨发家长通告，证实与中华基督教会基全小学于9月1日起合并。校长施志劲指，为确保合并平稳有序，将规划前期准备工作，包括学生与家长参观互访、暑期适应先修班。教学上会举办两校主题教研及课堂设计教师发展日、教学观摩评课学习圈等。校方将举行家长分享会，讲解合并方案、课程衔接及照顾安排。施志劲指，只有校名与规模有改变，强调全面照顾基层学童的创校使命等信念，不会因任何体制变动而动摇，期望合并后是一间「有温度、有高度、有广度」的指标学校。

深水埔街坊福利会小学将于27/28学年起，与郭怡雅神父纪念学校合并，现时小一至小四学生将转往后者就读。校方强调学生将在熟悉的师长带领下，平稳完成小学阶段，实现无缝衔接；又指两校办学团体教育理念高度一致，致力营造关爱共融、追求幸福感的校园；强调合并后将发挥双方优势，优化课程规划并加强学生支援，创造更高质的学习历程。

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8校申请合并获批

教育局昨公布各校的最终结果，除了上述学校外，上水的方树福堂基金方树泉小学，与粉岭的东华三院港九电器商联会小学合并；屯门的世界龙冈学校刘德容纪念小学，与同区的柏立基教育学院校友会何寿基学校合并；青衣的柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校，与荃湾的中华基督教会全完第一小学合并；大角咀的五邑工商总会学校，与九龙城的耀山学校合并；景林天主教小学，与将军澳天主教小学合并；圣公会将军澳基德小学，与黄大仙圣公会基德小学合并。

两校选择停办，包括启基学校（港岛）及筲箕湾官立小学。至于未提出方案的基督教香港信义会信爱学校、中华基督教会长洲堂锦江小学，两校意见书未获接纳，将于29/30学年停办。

获批合并学校名单 涉及学校 合并对象 鲜鱼行学校 中华基督教会基全小学 五邑工商总会学校 耀山学校* 深水埔街坊福利会小学 郭怡雅神父纪念学校 柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校 中华基督教会全完第一小学* 世界龙冈学校刘德容纪念小学 柏立基教育学院校友会何寿基学校 方树福堂基金方树泉小学 东华三院港九电器商联会小学 圣公会将军澳基德小学 圣公会基德小学* 景林天主教小学 将军澳天主教小学 *跨区合并

资料来源：教育局

即将停办学校名单 涉及学校 备注 启基学校（港岛） 选择停止营办 筲箕湾官立小学 基督教香港信义会信爱学校 意见书不获接纳，未选择任何发展方案

将于2029/30学年停办 中华基督教会长洲堂锦江小学 资料来源：教育局

本报记者

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