中大研核酸纳米药物 治疗鼻咽癌

爱泼斯坦—巴尔病毒（EBV）每年导致全球新增约25万至35.8万宗鼻咽癌、部分胃癌和淋巴瘤等病症，其中鼻咽癌在华南地区的男性病发率高达每10万人有25宗以上。中大团队研发的核酸纳米药物，能更精准地辨认癌细胞并进行治疗，仅需传统化疗剂量十分一，即可达到抗肿瘤作用，且副作用更少。

新疗法副作用更少

目前治疗鼻咽癌的方法包括放射治疗、化疗和PD-1抑制剂，中大医学院病理解剖及细胞学系助理教授曾智敏指，相关治疗或对身体带来副作用，本港及华南地区几乎所有鼻咽癌患者均带有EBV，考虑到目前仍无专门针对鼻咽癌的标靶药，进入临床应用，团队提出利用核酸纳米技术，将精准对付EBV相关癌症的药物，送到癌细胞内。

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新技术包括制作「适配体—药物偶联物」，筛选并复制能与肿瘤细胞表面结合的DNA适配体，并让癌细胞吸收及释活；同时制作「mRNA裂解诱导纳米颗粒」，强制激活潜伏的EBV展开裂解复制周期，导致肿瘤细胞因裂解而死亡，是首个利用mRNA编码蛋白激活潜伏病毒的治疗法。曾智敏指两者结合使用可达「1加1等于3」的成果，惟药物研发过程要求先逐项完成；安全测试和GMP制药标准耗费不菲，「产学研1+」资助有助推进研究。中大医学院肿瘤学系教授马碧如形容，新疗法令化疗效果变得更精准，对脏腑和血液的副作用更少。

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记者 欧文瀚

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