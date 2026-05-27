中大研AI手术机械人 自动化清除肾石

人工智能（AI）已应用于临床医疗，中文大学研发用于逆行性肾内手术（RIRS）的AI机械人，可自行导航、识别肾石并完成清理碎石程序，机械人已在2月完成首个人体临床实验，力争于2028至2030年间商业化落地，连同癌症标靶治疗的核酸纳米药物、3D纳米制造平台专案，均获选为第三批「产学研1+计划」获资助项目。

2月完成首个临床实验

陈世祈指，新技术提升打印效率，以微米计算的物品为例，需时由以往两至三星期，大幅加快至仅半小时，可用于制作3D光计算晶片、人工晶状体等医疗器材和封装等，在电动车、医疗保健、计算及通讯等领域具备巨大潜力。欧文瀚摄

用于RIRS的AI机械人，由中大医学院外科学系助理教授刘青阳牵头研发，是全球首款具备Level-3监督式自主AI手术机械人，在医生监督下，能自行于肾内导航、以雷射系统识别肾石位置，并在完成碎石程序后自行吸出石碎。团队在2月运用AI机械人，成功在约一小时内为病人清除直径约5毫米的结石，需时与传统手术模式虽然相若，但刘青阳指因循软镜方式清除的结石大小上限约为2厘米，但不少病人的结石更大，如能自动化清除碎石，将能提升手术效率。

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他续称，现时通过RIRS清除肾结石手术程序，包括将软镜放进人体进入肾脏，发现结石后由激光将其粉碎，再将其吸出体外，但不同医生的学习和技术水平参差，手术过程亦耗时，「如果结石有2至3厘米大，手术过程可能需要3至4小时或以上，甚至要进行多次手术才完成」，病人的感染风险亦因此增加。

现时在临床应用的AI手术机械人大多缺乏自主能力，刘青阳指新研发机械人「监察式自主」，经训练后能自行辨识结石和正常组织。他强调决定何时开始与停止发射激光的程序，仍是由医生决定，以免伤害病人。他指团队计划在今年进行10至15次手术，明年进行多中心测试时再进行150至200次，并利用「产学研1+」资助推动认证，目标在2028至2030年商业化落地。

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目标2030年前商业化

至于机械与自动化工程学系教授陈世祈的团队，研发「基于双光子投影技术的超快多材料3D纳米制造平台」，突破目前的「速度与精度」限制，每小时打印速度最高可达100至400立方毫米，解析度介乎20至100纳米，制造成本更可减少95%。

陈世祈指，新技术提升打印效率，以微米计算的物品为例，需时由以往两至三星期，大幅加快至仅半小时，可用于制作3D光计算晶片、人工晶状体等医疗器材和封装等，在电动车、医疗保健、计算及通讯等领域具备巨大潜力。

记者 欧文瀚

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