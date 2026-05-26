理大携杭州科企资助60人戴智能义肢 试用者：感到只手返来

截肢人士生活面对诸多不便，理工大学与「杭州六小龙」之一、独角兽企业强脑科技获得本港创新科技基金拨款，现招募60名合资格本地截肢人士试戴智能义肢，费用全免。双方今日举行启动礼，有试用者表示，能够移动手指，感到「只手返来」，期待之后能与孩子玩游戏。

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政府去年在施政报告提出「支持惠民科研」政策，理大与强脑科技早前获得政府创新科技基金拨款，为合资格截肢人士免费配置新型科技义肢。项目为期两年，申请者须为本港居民。

试用者：期待与孩子玩

智能义肢包括仿生手、腿两种类型，毋须体内植入。仿生手可识别套在义肢内的上肢肌电神经电信号，进而精准控制义肢的手部动作，包括抓握等动作，经过训练，更可以书写、演奏乐器等。仿生腿搭载了多传感器融合与智能液压系统，能实时适配步行意图，支援上下楼梯及快慢步速切换，并具备急停防跌保护功能。

试用者林维钦5年前因意外失去右臀，过去一直使用传统义肢，无法拿起水樽，直至5天前换上智能义肢。他形容戴上智能义肢后能够移动手指，「那一下我真的觉得『我只手返来了』」，期待之后与自己的孩子互动，玩桌上游戏和放风筝等。另一名试用者轮椅篮球运动员庄浩贤表示，与佩戴传统义肢最大分别是上、下楼梯，但仍须练习改善，期盼智能义肢可以达到与正常人一致的步伐。

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可压低价格五分一

强脑科技代表徐智雯表示，目前安装外国智能义肢的人均费用可高达90万，强脑义肢可以将价格压至五分之一至七分之一，价格亲民。理大生物医学工程学系教授郑永平指，筛选申请者时会考虑其适配性，如残肢部分太短、肌电信号过弱或未必考虑，因应今次是试行项目，个案越简单将越优先安排。

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