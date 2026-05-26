升级并校｜鲜鱼行学校与基全小学合并方案获批 校长：延续全面照顾基层学童的创校使命

第三度面对停办危机，大角咀的鲜鱼行学校，与同区中华基督教会基全小学合并方案获教育局批准，两校将于9月1日合并。

校长：信念不会因任何体制变动而动摇

校长施志劲向家长发出通告，指深知「合并」牵动家长的心，形容「既有对未来的期盼，亦难免有所忧虑」，他承诺改变只有校名与规模，「不变的是我们对每一位孩子的爱护与责任」，鲜鱼行学校合并后始终秉持培养学生热爱生命、热爱学习，做个未来领袖的办学精神，并坚定延续全面照顾基层学童的创校使命，形容信念不会因任何体制变动而动摇，期望合并后是一所「有温度、有高度、 有广度」的指标学校。

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施志劲指，为确保合并平稳有序，让学生与教职员充分适应，规划的合并前期准备工作，包括全校层面，安排学生与家长参观互访、两校体育比赛及科创共融活动；举办教职员工退修日活动。在学与教层面，两校主题教研及课堂设计教师发展日，建立教学观摩评课学习圈，推行科组集体共同备课会，7月试后举办两校主题共读研习分享日；校方将安排学生支援运作经验分享会与支援个案会议，并开设暑期适应先修班。校方其后将分级举行「合并前家长解说分享会」，详细讲解合并方案、课程衔接及照顾安排。

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施志劲又代表办学团体港九鲜鱼行总会及全体教职员，感恩家长及社会各持分者的支持、信任与关爱，「前路纵有挑战，但我们承诺：与您同行，携手并肩，为孩子创造更好、更灿烂的未来」。

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