神舟二十三号︱何传耀中学学生盼师姐分享经历 校方拟办打气活动

港产女太空人黎家盈日前乘搭神舟二十三号升空，母校荃湾公立何传耀纪念中学有学生表示，非常敬佩师姐，尤其对方作为一位女性，希望师姐日后回校分享经历。校方表示，对黎家盈的成就深感骄傲，学校将举办感言分享、国旗下讲话及学生打气活动，让同学为师姐送上心意。

今日是黎家盈升空消息公布后第一个上学天，在黎的母校、荃湾公立何传耀纪念中学，同学日前在学校系统收到通告，告知黎家盈的航天成就。袁同学和郑同学表示，感到荣幸和开心，事件启发他们努力追寻自己的梦想，希望师姐日后回到地球后，向他们分享乘火箭期间的经历感受、在太空站的生活点滴，祝福师姐顺利完成任务，一路顺风。

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陈同学很兴奋师姐成为太空人，尤其对方是一位女性。她透露有校友早前拍摄到黑洞，认为学校在天文教育方面很出色，事件重启她对太空的兴趣，「人有很多不同方面的（才能），她给我最大的启发，是只要你努力，都有很多事情可以实现」。师同学则指，事件启发他即使从事任何工作，只要有心都可以为国家和香港服务。

校方：举办一系列庆祝活动

校长刘瑞仪透露，学校将为黎家盈升空举办一系列学习与庆祝活动，包括校长及老师感言分享、航空科技知识分享、国旗下的讲话、航天科技历史展示、学校STEAM发展及学生科研成果展览等。

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此外，校方会开展学生打气活动，让同学在祝福墙上留言送上心意、分享感受。全体老师将于「老师专业发展日」参观太空馆，观赏中国首部太空实拍球幕电影《窗外是蓝星之太空旅行》，让老师一同感受黎家盈在天宫空间站的工作与生活情况。

记者 高俊谦

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