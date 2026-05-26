理大跨学科课程灵活组合主修专业 顶尖学者一对一指导 首年取录19学生

人工智能（AI）普及冲击就业市场，跨领域才能更显重要。理工大学开办「跨学科组合学士课程」（BDSIS），一改传统的院系分科，以灵活组合主修专业，并由顶尖学者一对一指导，培养学生跨领域能力。课程首年取录19名学生，主要为内地高考生，暂没有本地生获取录。协理副校长石丹理强调，跨学科专业是「广而不窄」，在AI浪潮下更难被取代，求职上更有优势，但承认说服家长需时。

走得更前 难被AI取代

BDSIS课程强调提供灵活学习路径及个人化指导，课程共有3个部分，包括占18学分的「跨学科核心科目」，以及分别占最少54学分的「自定主修课程」及占最少36学分的「大学核心课程」。入读学生可按个人兴趣，自行设计主修专业，毋须跟从大学既有院系或学科组合。在课程框架之下，学生可通过主题选择、整合专业或解决世界性议题三方面着手自定课程，校方会为每名学生配对校内一名顶尖学者作导师，让学生学习相关领域的最新知识。

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理大协理副校长（本科生课程）兼本科生学院院长石丹理指，越来越多问题证明单一学科不足以解决，例如苏格兰为应对洪水重新引入海狸，需同时利用地理、工程及公共衞生等知识，课程目的是希望培养学生的自主学习和跨领域能力，虽然其他院校亦有开办相似课程，但理大课程的特点是弹性高。身兼课程主任的理大本科生学院副院长（学术课程）刘伯涛补充称，部分工种将被AI取代，但跨学科问题暂时仍难以被科技代替，在未来「走得更前」。

课程专为成绩优异学生而设，中学文凭试考生须至少达到最佳5科34.5分的门槛，GCE A-Level或IAL则须持3科A*及1科A级成绩。课程首年有627人申请入读，当中295人为经联招（JUPAS）报读的本地生、234人为内地高考生，非高考内地生有75人。最终首届获取录学生以内地高考生为主，石丹理透露，他们大多兼备文理科背景，打算兼读应用数学及AI。

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广而不窄 求职更有优势

首届课程未有取录联招本地生，石丹理解释课程收生门槛高，部分申请人可能未达要求，加上跨学科在本港仍是新概念，成绩标青的学生可能选择读医或工程，「香港年轻人所受的教育，可能思维不太阔」，反而内地学生更有系统性思维。他认为说服家长需要时间，强调跨学科是「广而不窄」而非「广而不专」，在求职上更有优势。

来自杭州的贺小鲜是首届BDSIS学生，在GCE A-Level考获4科A*及1科A级成绩。她指父亲特别注重教育和培养子女兴趣，自小在非传统学校就读，令她的兴趣广泛，高考选修科涵盖理科及经济，平时亦会研究心理学。她大赞课程设有一对一指导，能够获得即时回馈，通过在不同学科上课，认识到不同背景的人。她计划在教育科技方面发展，希望改善教育不平等的问题。

记者 高俊谦

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