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都大生迪士尼实习 创作「春日史迪仔」产品

教育新闻
更新时间：06:45 2026-05-26 HKT
发布时间：06:45 2026-05-26 HKT

为心爱的动画角色设计商品，是幸福的体验。都会大学学生唐沁愉凭创意巧思，在插画比赛中胜出，并获得在香港迪士尼乐园的实习机会，协助打造春日主题的「史迪仔」周边产品，一改其刻板的夏日形象。她坦言实习获益良多，尤其亲眼见到自己设计的产品获游客青睐，为她带来莫大鼓舞。

鼓励天马行空构想

就读都大创意广告及媒体设计荣誉文学士二年级的唐沁愉，在去年「香港迪士尼乐园20周年大专插画比赛」中夺冠，更获乐园实习两个月的机会，参与开发春季推出「史迪仔」新商品。她决定融入春日元素进行创作，将「史迪仔」化身为「花仙子」，融入牵牛花元素、蝴蝶结元素，风格鲜明可爱。她坦言「史迪仔」素来是夏日形象，相关成熟设计众多，设计过程中，乐园未设硬性要求，反而鼓励她提出天马行空的创意构想，她从中融入儿童舞台剧比赛的趣味场景概念，呈现出新颖独特的视觉效果，设计产品包括公仔、锁匙扣、T恤、明信片、布袋及水樽。

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「史迪仔」形象家传户晓，周边产品与服饰设计都须切合角色性格与故事内涵，初次实习的唐沁愉坦言，对乐园商品制作流程与市场运作认识有限，幸得团队提供建议，协助完善设计方案，让她积累到难得的设计经验。提到「史迪仔」，唐沁愉表示是最喜爱的动画角色，自己受到动画《扮嘢小魔星》提到珍惜情感、守护家人的剧情深深打动。

难忘目睹产品被选购

「春日史迪仔」周边商品上架已有一个月，唐沁愉难忘目睹自己设计产品被游客选购，满心惊喜与感动，「游客购买产品是对我的肯定，令我更加有动力继续创作，成为专业的创作者。」她的梦想是打造独一无二的原创角色，而她实习后更获乐园聘为兼职员工，继续参与商品创作。这批周边产品的部分销售利润，将拨捐都大的奖学金，资助人文社会科学学院学生投身创意产业。香港迪士尼乐园度假区商品营运综合策划经理陈伟贤称，期望透过奖学金培育青年人，为社会注入源源不绝的创意与想像力。

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现今人工智能普及，设计界面对变革与挑战。都大创意广告及媒体设计课程主任黄永康建议，学生多累积现实体验，强调课程涵盖平面、视觉设计、营销等领域，不担心毕业生出路问题。

记者 佘丹薇

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