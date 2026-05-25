中大人文学科术语研究基地揭牌 冀助推动术语规范化发展

科学技术新名语因应新理论不断涌现，中文大学吴多泰中国语文研究中心属下「语言学术语论坛暨人文学科术语研究基地」日前揭牌，中心主任暨基地主任邓思颖教授指，期望通过论坛推动术语规范化的发展，构建中国自主的知识体系。

结合名词委及研究中心资源

是次语言学术语论坛共进行了四场主题报告。中大提供

论坛的圆桌讨论环节围绕5个主题展开讨论，探讨术语正名、语言学术语翻译等事宜。

全国科学技术名词审定委员会（名词委）在1985年成立，是经国务院授权，代表国家审定、公布科技名词的权威性机构；而「人文学科术语研究基地」由名词委和吴多泰中国语文研究中心共建，是名词委首个在境外成立的研究基地，旨在推动术语分析与方法构建、学术交流与知识普及、术语应用与成果建设等工作。

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吴多泰中国语文研究中心前身为1966年成立的「中国语言学研究中心」，是中大最早成立的研究中心之一，多年来积极推动中国语文的研究与应用，旗下《中国语文研究》及《中国语文通讯》期刊，明确建议作者参考名词委公布的《语言学名词》和「术语在线」作为论文中英文术语的依据，协助语言学术语的规范化。

中大表示，人文学科术语研究基地将结合双者的优势资源，立足人文学科术语研究领域，致力推动语言学术语规范化与标准化发展，以对接国家规划，肩负促进融入和服务国家发展大局的使命，并为提升人文学科术语的国际影响力、国际传播效能贡献力量。

引用《论语》「名不正则言不顺」

邓思颖致辞时引用《论语》「名不正则言不顺，言不顺则事不成」指，名词术语对语言学的健康发展至关重要，「正名」亦是研究的基础，期望通过这次论坛推动术语规范化的发展，构建中国自主的知识体系，提升中国人文学科研究的国际影响力。

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仪式及论坛吸引了中文社会科学引文索引（CSSCI）语言学期刊主编和代表、专家学者及高校师生等逾60位嘉宾出席，期间合共进行了4场主题报告，包括介绍中国科技名词规范化工作的进程、分享香港语言学学会的双语术语库于实际教学上的应用等。论坛的圆桌讨论环节亦围绕「术语规范与综合创新」、「术语分析与系统构建」等5个主题展开讨论，探讨术语正名、语言学术语翻译等议题。

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