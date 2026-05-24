神舟二十三号︱港产太空人升空 荃湾何传耀中学：「为校友黎家盈喝采！」

神舟二十三号将在今晚（24日）11时08分发射升空，神舟二十三号载人飞行任务的乘组成员包括首位香港太空人黎家盈。荃湾公立何传耀纪念中学证实黎家盈是该校校友，校方在网站发表贺文，形容黎家盈是「香港人才、国家栋梁」的最佳见证，「让我们一同为神舟二十三号打气，为校友黎家盈喝采！」

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校方赞扬「香港人才、国家栋梁」

荃湾公立何传耀纪念中学在学校网站帖文，指黎家盈就读期间展现优秀学术能力与坚毅精神，毕业后取得博士士学位，并在警队资讯技术部门贡献所长，形容她代表香港参与国家航天任务，是「香港人才、国家栋梁」的最佳见证，「首次有香港专家升空，彰显国家对香港的重视，也让同学体会到只要努力奋斗，香港青年同样可贡献国家、成就梦想。」

黎家盈早前接受央视访问，提到在会考时遇到一位风趣的电脑科老师，激发她对计算机的浓厚兴趣，深信计算机技术能为人类做出巨大贡献。找到兴趣后，她的成绩与信心大增，为日后科研与技术工作奠定基础。

本报记者

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