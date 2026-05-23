神舟二十三号︱张翔称黎家盈是香港骄傲 启发新一代追逐航天梦

首名港产太空人黎家盈为香港大学校友，港大校长张翔祝贺，形容这不仅是黎家盈个人的辉煌成就，更是港大及整个香港的骄傲，其成功将启发新一代香港科学家追逐航天梦，为国家航天征途贡献力量。

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黎家盈先后在港大完成学士及硕士学位，2011年博士毕业。港大祝贺黎家盈获选为神舟23号载人飞行任务乘组成员，并预祝任务圆满成功、平安凯旋。

校长张翔形容，成为首位国入国家神舟载人飞行任务的载荷专家，不仅是黎家盈本人的辉煌成就，更是港大乃至整个香港的骄傲，从实验室迈向星辰大海，体现了港大与香港精神中追求卓越、敢于开拓的特质。其成功为年轻学子树立了榜样，深信其壮举将启发新一代香港科学家追逐航天梦，共同为国家的航天征途贡献力量。

港大又指，随著神舟23号乘组启程，将持续支持国家实现科技自立自强，推动深空探测迈向卓越。

卢煜明：彰显国家肯定

香港科学院与香港青年科学院指，黎家盈获选参与任务，为香港航天科技研究和发展写下新篇章，祝愿飞行任务圆满成功、征途顺利。科学院院长卢煜明表示，黎家盈获选彰显国家对香港科学及技术人才实力的高度肯定，相信能激励更多本地青年投身前沿科技研究。

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青年科学院院长岑浩璋表示，黎家盈成功入选，充分证明科学家有能力在国家级重大工程中担当重要角色，期望未来有更多香港青年学者参与国家航天及其他顶尖科研项目，共同为建设科技强国贡献力量。

本报记者

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