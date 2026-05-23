神舟二十三号︱岭大学者稔熟黎家盈 建数据库助 「天韵相机」 监测

港产太空人黎家盈有望于太空操作，由科技大学牵头研制的温室气体探测仪「天韵相机」。与黎家盈相识，岭南大学深圳研究院院长李佳，其研究团队，提供碳排放源数据库中的关键数据，用作比对「天韵相机」观测地球所得的温室气体数据。

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数据库助「天韵相机」比对碳排放

岭大深圳研究院院长、伍絜宜跨学科学院副教授（校长卓越青年学者）李佳指，从太空识别单一大型固定排放源的碳排放极具挑战性，除了依赖高灵敏度探测设备「天韵相机」外，亦需依赖长期地面累积的碳排放数据作比对。

由团队建立的数据库覆盖中国超过一半二氧化碳排放源，记录不同地区及工业设施的排放量，精细至每一平方公里的排放总量及精确座标，协助「天韵相机」在太空识别具体排放源位置、排放强度及运作规律，使仪器不仅观测大范围的温室气体浓度分布，更能精准分析个别工厂或设施的排放情况。

她续称，数据库可应用于碳排放核查、减排评估及城市低碳管理等多元范畴，为大湾区以至国家的低碳转型提供科学支援；香港拥有国际学术网络优势及成熟的科研协作平台，有助推动国家与国际科研交流合作，促进可持续发展等相关研究。

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岭大祝贺黎家盈 秦泗钊：跨校跨学科研究基础扎实

岭南大学恭贺黎家盈参与国家新一轮航天任务，成为香港特区首位女太空人。校长秦泗钊表示，岭大科研团队参与国家航天及碳监测相关项目，反映在跨院校及跨学科研究方面具备扎实基础，亦体现在环境科学、数据分析及低碳研究等跨学科领域在国家发展中的学术贡献。

本报记者

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